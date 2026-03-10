I blancos dovranno affrontare una delle partite più importanti dell'anno, senza poter fare affidamento su un nucleo ben compatto di giocatori

Federico Grimaldi 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 13:11)

Il Real Madridnon trova pace. Contro il City, in quella che sarà - molto probabilmente - la partita più importante di questa stagione, la squadra di Arbeloa dovrà fare a meno di giocatori come Mbappé e Bellingham. Ma a far ancora più notizia, è la quantità di infortuni che stanno tartassando i blancos: oltre al francese e l'inglese, mancheranno anche; Carreras, Camavinga, Rodrygo, Ceballos e Militao. Un calvario che sta condizionando pesantemente il Real Madrid. Mercoledì, Arbeloa avrà gli uomini contati: dovrà affidarsi - ancora una volta - al solo Vinicius lì davanti. Un quadro critico che non fa altro che aggravare una situazione non proprio ideale.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Da Mbappé a Bellingham: il calvario del Real Madrid — Secondi in Liga, esonero di Xabi Alonso e la situazione spigolosa di Mbappé. Tutti elementi che hanno condizionato la stagione della Real Madrid. All'arrivo del tecnico spagnolo, il mondo blancos aveva iniziato a sognare con i propri occhi un nuovo ciclo: fatto di bel gioco e - naturalmente - di vittorie. Non è andata così. Xabi Alonso è stato mandato via. Ma con Arbeloa, è cambiato poco o nulla. Sarà per esperienza, sarà per la sfortuna, ma fin qui il tecnico spagnolo non sta lasciando un gran segno. Come non lo sta facendo nemmeno Mbappé. Il francese convive con un problema al piede da quasi 3 mesi. Tra ritorni affrettati e panchine, non è ancora in condizione di tornare al 100%, lasciando il Real senza il suo miglior giocatore in un momento così delicato della stagione.

Ad affiancarsi al francese, c'è Bellingham. L'inglese stupì tutti nel suo primo anno da blancos. Ma ormai sono quasi due anni che non riesce a tornare ai fasti del passato. E ora si è aggiunto anche l'infortunio, che lo sta tenendo ai box da quasi due mesi. Due giocatori chiave dello scacchiere di Arbeloa, che non ci saranno contro il City e chissà per quanto altro tempo. La partita contro la squadra di Guardiola è la vera sliding doors dell'anno: un'uscita anticipata dalla Champions, potrebbe aprire scenari molti spiacevoli. Arbeloa è già sulla graticola. E Florentino Perez non ha paura a dover prendere delle decisioni irrevocabili.

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.