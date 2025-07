Il centrocampista ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni dopo l'intervento alla spalla: l'inglese dovrebbe tornare in tempo per il Clasico

Mattia Celio Redattore 18 luglio - 16:01

Come è risaputo, il Real Madrid dovrà fare a meno di Jude Bellingham all'inizio della prossima stagione. Il centrocampista, infatti, si è sottoposto lo scorso mercoledì ad un intervento alla spalla sinistra e dovrà stare fermo tra le 10-12 settimane. Nel frattempo, il classe 2002 ha pubblicato il suo primo aggiornamento dopo l'operazione chirurgica.

Real Madrid, intervento ok per Jude Bellingham: il centrocampista rientrerà ad ottobre — Mercoledì Jude Bellingham ha effettuato il suo tanto sperato intervento alla spalla sinistra. Lo stesso centrocampista ha recentemente dichiarato che negli ultimi 20 mesi aveva giocato con una vistosa fasciatura alla spalla a seguito di un infortunio rimediato il 5 novembre 2023 contro il Rayo Vallecano. Un fastidio che lo aveva molto limitato nei suoi movimenti in campo e anche i risultati si sono visti. Adesso per l'ex Borussia Dortmund inizierà la via del recupero.

Nel frattempo, lo stesso giocatore ha voluto aggiornare squadra e tifosi sulle sue condizioni dopo l'intervento chirurgico postando sul suo profilo Instagram una foto con tanto di messaggio di ringraziamento e sul suo possibile ritorno in campo: "Grazie a Andrew Wallace e Susan Alexander, al loro team e a tutti alla Fortius Clinic per l'intervento chirurgico e l'ospitalità. A Ivan Ortega e al dottor Leyes per aver viaggiato per sostenere. E infine, a tutti gli altri per tutti gli auguri e i messaggi d'amore. Il processo per tornare è già iniziato, a presto."

Quel "a presto" è riferito al tempo di recupero che, come è risaputo, sarà di 10 - 12 settimane. Ciò significa che Bellingham rientrerà, al massimo, dopo la seconda sosta delle nazionali, ovvero il 19 ottobre. Giusto una settimana prima del Clasico. Un fatto curioso è che Bellingham è stato operato nello stesso momento in cui EA Sports ha rivelato che il centrocampista del Real Madrid sarà sulla copertina di EA SPORT FC 26 con a fianco, neanche a dirlo, Musiala che, a sua volta, ha subito un brutto infortunio dopo un duro scontro con Gigio Donnarumma e per il tedesco si prospetta un lungo stop.