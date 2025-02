Nuovo caos in Spagna? Le società de La Liga hanno deciso unirsi contro il Real Madrid . Oggi infatti si è tenuto un vertice tra la Federazione calcistica spagnola (la RFEF ), La Liga e il Comitato tecnico degli arbitri (il CTA), in cui è stato espresso un duro dissenso nei confronti del comportamento di Florentino Perez.

Due club hanno alzato la voce contro il Real

Il Real Madrid ha disertato il vertice per mostrare la sua netta opposizione nei confronti del CTA e dell’intero apparato arbitrale. Ma non è successo soltanto questo. Ci sono stati anche due club che si sono detti molto contrariati nei confronti di Florentino Perez: uno è il ​​Siviglia e l’altro è il grande alter ego dell'Atletico Madrid. “Del Nido Júnior Carrasco e Gil Marín hanno preso il comando e il resto dei club si è unito alla loro posizione senza fare opposizione", questo si legge su AS. Inoltre, è stato espresso un grande disappunto per i video pubblicati sul canale ufficiale del club madrileno in merito ad alcuni, presunti, torti arbitrali subiti dalle Merengues.