Real Madrid, Louis Vuitton sarà il nuovo sponsor: il comunicato del club

Calcio e moda

Da diversi anni, il calcio e la moda hanno incrociato i loro cammini. Nel corso degli anni, molte squadre hanno iniziato collaborazione con marchi di moda per i vestiti o anche per le maglie di calcio. Le maglie del Napoli, per esempio, portano la firma di EA7, ovvero Giorgio Armani. Dalla stagione 2021/2022, lo sponsor tecnico Puma ed il Milan collaborano con diversi marchi di moda per fornire alla squadra rossonera una quarta maglia: quella di questa stagione porta la firma di Off White, anche se ha scatenato molte critiche per il periodo in cui è stata presentata ed i colori delle maglie, non in linea col tradizionale rossonero del Diavolo.