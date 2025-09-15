Real Madrid, i migliori marcatori in Champions League al Bernabéu

Lo stadio madrileno è stato palcoscenico di grandi sfide europee in cui sono stati segnati gol importanti e decisivi

Jacopo del Monaco 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 20:32)

Sta per tornare la Champions League ed il Real Madrid, una delle favorite alla vittoria finale, farà il suo esordio contro l'Olympique Marsiglia. I Blancos di Xabi Alonso giocheranno martedì 16 settembre alle ore 21:00 presso lo Stadio Santiago Bernabéu. Dalla primo giorno fino ad oggi, l'impianto sportivo della capitale è stato palcoscenico di grandi partite e tanti gol. Aspettando il calcio d'inizio, vediamo quali giocatori del Real hanno segnato più reti al Bernabéu nella massima competizione europea.

I migliori marcatori del Real Madrid in Champions al Bernabéu — Il Real Madrid gioca le sue partite al Bernabéu dal 1947, quando il nome originario dell'impianto era Nuevo Estadio Chamartín. Otto anni più tardi, ha assunto la denominazione attuale per onorare lo storico giocatore e presidente della squadra spagnola. In questo stadio hanno segnato grandi campioni del Real e, considerando soltanto i gol al Bernabéu nella massima competizione europea, al primo posto di questa speciale classifica troviamo Cristiano Ronaldo. Il portoghese, su 105 gol coi Blancos in Champions, ne ha realizzati 57 in casa e l'ultimo è il rigore segnato contro la Juventus nella stagione 2017/2018, poco dopo l'espulsione di Gianluigi Buffon per eccessive proteste.

Al secondo posto c'è un'altra leggenda dei Blancos che risponde al nome di Raúl. Cresciuto nella cantera madridista, lo spagnolo ha segnato 66 reti con la maglia del Real nella massima competizione europea e ben 46 li ha realizzati in casa. Sul gradino più basso del podio c'è Karim Benzema: 78 reti in Champions con le Merengues di cui 41 tra le mura amiche, come la tripletta contro il Psg nella stagione 2021/2022.

Per chiudere questa particolare top 5 dobbiamo andare indietro di qualche anno, quando la competizione si chiamava Coppa dei Campioni. La Saeta RubiaAlfredo Di Stéfano occupa il quarto posto coi suoi 34 gol al Bernabéu su 49 nella competizione. Chiude la top 5 la leggenda spagnola Paco Gento, che in Coppa dei Campioni ha realizzato 30 reti di cui 20 in casa.