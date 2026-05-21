Florentino Perez è stato denunciato dall'associazione degli arbitri. Nel comunicato "il presidente ha contribuito ad aumentare la pressione sulla comunità arbitrale"

Francesco Di Chio
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Caos in Spagna: è arrivata una denuncia per Florentino Perez e per Real Madrid TV. Come riporta Marca, l'unione dei direttori di gara ha infatti deciso di passare per vie legali nei confronti del presidente dei blancos. Il motivo? "Aver contribuito a perseguitare, creare ostilità e aumentare la pressione sulla comunità arbitrale".

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L'unione degli arbitri contro Florentino Perez

Nelle scorse settimane il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, aveva dichiarato su RMTV che gli erano "stati rubati dei campionati" e addirittura che "c'era corruzione sistemica da due decenni e gli arbitri sono ancora gli stessi". Per questo motivo, come riportato da Marca, gli arbitri hanno deciso di portare il presidente e la televisione ufficiale del club davanti alla commisione anti-violenza. Ulteriore passo quello fatto dall'AESAF, che nella scorsa settimana avevano già chiesto alla Commissione Competizioni di avviare un procedimento nei confronti di Florentino.

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MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid CF, assiste alla partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo allo stadio Estadio Santiago Bernabéu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Di seguito il comunicato dell'associazione. "Le denunce sono state presentate, rispettivamente, contro il signor Pérez e contro Real Madrid TV e Real Madrid CF. Denunce presentate nell'ambito della linea d'azione istituzionale che l'AESAF porta avanti a difesa della dignità, dell'integrità e della tutela degli arbitri spagnoli".

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Ma non solo. L'organizzazione dei giudici di gara ha sottolineato quanto dichiarazioni come quelle di Florentino Perez contribuiscano a creare un clima di tensione e ostilità attorno a tutto il calcio spagnolo. "L'Associazione ritiene che la ripetizione di certi messaggi pubblici, così come la continua diffusione di contenuti che mettono sistematicamente in discussione o screditano la comunità arbitrale". Il comunicato prosegue: "Queste affermazioni contribuiscono a deteriorare il clima di rispetto necessario al corretto svolgimento dell'attività sportiva e possano alimentare situazioni di tensione, ostilità o violenza nei confronti degli arbitri". Inizia quindi ora un'altra battaglia per Florentino Perez e tutto il Real Madrid. Il club infatti dovrà fronteggiare questa minaccia mentre prova a costruire delle basi per la prossima stagione e a dimenticare una stagione che ha visto esultare i rivali del Barcellona.

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