Florentino Perez è stato denunciato dall'associazione degli arbitri. Nel comunicato "il presidente ha contribuito ad aumentare la pressione sulla comunità arbitrale"
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Caos in Spagna: è arrivata una denuncia per Florentino Perez e per Real Madrid TV. Come riporta Marca, l'unione dei direttori di gara ha infatti deciso di passare per vie legali nei confronti del presidente dei blancos. Il motivo? "Aver contribuito a perseguitare, creare ostilità e aumentare la pressione sulla comunità arbitrale".
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L'unione degli arbitri contro Florentino PerezNelle scorse settimane il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, aveva dichiarato su RMTV che gli erano "stati rubati dei campionati" e addirittura che "c'era corruzione sistemica da due decenni e gli arbitri sono ancora gli stessi". Per questo motivo, come riportato da Marca, gli arbitri hanno deciso di portare il presidente e la televisione ufficiale del club davanti alla commisione anti-violenza. Ulteriore passo quello fatto dall'AESAF, che nella scorsa settimana avevano già chiesto alla Commissione Competizioni di avviare un procedimento nei confronti di Florentino.
Di seguito il comunicato dell'associazione. "Le denunce sono state presentate, rispettivamente, contro il signor Pérez e contro Real Madrid TV e Real Madrid CF. Denunce presentate nell'ambito della linea d'azione istituzionale che l'AESAF porta avanti a difesa della dignità, dell'integrità e della tutela degli arbitri spagnoli".
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