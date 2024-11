Real Madrid senza pace: tre infortuni in 45 minuti contro l’Osasuna

Real Madrid e Carlo Ancelotti senza pace: tre cambi forzati per l'allenatore contro l'Osasuna. Si fermano Rodrygo, Militao e Lucas Vazquez.

Enrico Pecci 9 novembre - 15:37

Il Real Madrid torna alla vittoria contro l'Osasuna e scaccia via la crisi di risultati dell'ultimo periodo. La squadra di Carlo Ancelotti ritrova il successo in Liga grazie ad uno scatenato Vinicius, autore di un'altra tripletta, ed alla prima rete stagionale di Bellingham. Ancora a secco, invece, Kylian Mbappé. La nota negativa per Ancelotti riguarda però l'infermeria: il tecnico italiano è stato costretto ad effettuare ben tre cambi forzati per infortunio.

Real Madrid: infortuni per Rodrygo, Militao e Lucas Vazquez — Ancelotti ha perso per infortunio Rodrygo, uscito dal campo dopo 20 minuti, e soprattutto Militao. Il difensore brasiliano ha lasciato il campo in barella ed in lacrime, supportato dallo staff medico e dal caloroso applauso di incoraggiamento del Bernabeu. Per lui si sospetta la possibile lesione del legamento crociato. Nel finale di primo tempo problemi anche per Lucas Vazquez: il terzino è stato sostituito al 46' in seguito ad un infortunio muscolare.

Real Madrid, Militao esce in lacrime: stop anche per Rodrygo e Lucas Vazquez — Le principali preoccupazioni del mondo Blancos sono ovviamente rivolte su Militao. L'uscita dal campo del difensore non lascia presagire nulla di buono, si attende ora l'esito degli esami strumentali. Le condizioni di Rodrygo e Lucas Vazquez, invece, saranno da rivalutare in vista della ripresa dopo la sosta per le Nazionali.