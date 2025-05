Ecco dove poter vedere in diretta la partita di sabato pomeriggio valida per l'ultima giornata de LaLiga

Filippo Montoli 22 maggio - 16:54

Sabato 24 maggio alle 16.15 scendono in campo per l'ultima volta in questo campionato Real Madrid e Real Sociedad. Entrambe le squadre hanno già il destino segnato. I padroni di casa sono sicuri del secondo posto e della qualificazione alla prossima Champions League. Gli ospiti, invece, chiudono la stagione a metà classifica e sono quindi esclusi da tutte le competizioni europee. Ad accomunare le due avversarie è infine il fatto che si tratta dell'ultima partita da allenatore dei due club sia per Carlo Ancelotti, sia per Imanol Alguacil. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Real Madrid-Real Sociedad.

Come arrivano le due squadre — Il Real Madrid non chiude questo sabato la sua stagione. Dopo poco meno di un mese di stop, i Blancos prenderanno parte alla prima edizione del nuovo formato del Mondiale per club. La squadra di Ancelotti arriva all'appuntamento Real Sociedad avendo fatto registrare 3 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime quattro partite. Bottino pieno ottenuto contro Celta Vigo (3-2), Maiorca (2-1) e Siviglia (2-0). Gli 0 punti arrivano invece dalla partita contro il Barcellona che ha di fatto consegnato il titolo ai Blaugrana. L'unica consolazione stagionale può arrivare da Kylian Mbappé, molto vicino a vincere il Pichichi, trovandosi a 4 gol di vantaggio su Lewandowski.

La Real Sociedad arriva invece da un'ultima parte di campionato disastrosa che ha causato l'esclusione da tutte le competizioni europee del prossimo anno. Dopo aver fatto sei partite con 4 sconfitte e 2 pareggi, la squadra di Alguacil è tornata alla vittoria che mancava da più di un mese solo nell'ultima partita contro il Girona, vinta per 3-2 al 91' grazie al canterano Mariezkurrena. Dato particolarmente negativo delle ultime partite è quello realizzativo. Solo in due delle ultime sette partite i biancoblu sono andati a segno.

Le probabili formazioni — Ancelotti deve fare sempre i conti con tanti infortunati e indisponibili. Alle assenze confermate di Alaba, Rüdiger, Carvajal, Militao, Mendy e Camavinga si sono aggiunte quelle recenti di Endrick e Bellingham (squalificato). Il tecnico italiano alla sua ultima in bianco metterà in campo un 4-3-3. In porta Lunin. Difesa con Lucas Vázquez e Fran García sugli esterni, affiancati dalla giovane coppia Asencio-Jacobo. In mezzo Valverde, Tchouaméni e Modric, anche lui all'ultima in Liga con il Real. Trio d'attacco composto da Güler, Mbappé e Brahim.

Alguacil ha ancora fuori dai disponibili la punta Oskarsson e in forte dubbio Aguerd e Becker. Torna dalla squalifica invece Ahien. Anche il tecnico basco schiera il 4-3-3. Tra i pali confermato l'inamovibile Remiro, davanti al quale saranno schierati Aramburu, Jon Martín, Zubeldia e Javi López. A centrocampo Pablo Marín, Zubimendi e Sucic forniranno sostegno al trio d'attacco composto da Kubo, Oyarzabal e Sergio Gómez.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Jacobo Ramón, Asencio, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Modric; Güler, Mbappé, Brahim. Allenatore: Carlo Ancelotti.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Javi López; Pablo Marín, Zubimendi, Sucic; Kubo, Oyarzabal, Sergio Gómez. Allenatore: Imanol Alguacil.

Real Madrid-Real Sociedad, dove vedere la partita in diretta — La partita in programma sabato 24 maggio alle 16.15 sarà visibile in diretta tv su Dazn e in streaming sulla relativa app. Durante la partita sarà attiva la funzione FanZone che permette agli spettatori di partecipare a sondaggi, commentare e altro ancora. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni.