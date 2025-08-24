Nella giornata odierna, il neopromosso Real Oviedo ospiterà il Real Madrid in occasione della seconda giornata della Liga spagnola. In attesa del calcio d'inizio alle ore 21:30, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre che si affronteranno presso lo Stadio Carlos Tartiere.
LaLiga
Real Oviedo-Real Madrid, statistiche e precedenti tra i due club spagnoli
Real Oviedo-Real Madrid, i precedenti
Dopo quasi 23 anni di distanza dall'ultima volta, i due club allenati rispettivamente da Veljko Paunović e da Xabi Alonso torneranno ad affrontarsi in una competizione ufficiale. L'ultimo match tra Oviedo e Real risale al terzo turno della Copa del Rey 2002/2003: i Blancos hanno vinto 0-4 grazie alle doppiette di Javier Portillo e Tote. Dalla stagione 1928/1929 ad oggi, Godos e Merengues si sono affrontate 85 volte, con la squadra della capitale che domina nelle statistiche: 55 vittorie; 16 pareggi; 14 sconfitte, l'ultima di queste risalente all'1-0 in Liga datato 20 dicembre 1998. Anche sui gol, il Real Madrid ha un ottimo vantaggio: 185 contro gli 85 dei loro avversari di stasera.
Le statistiche in Liga—
Questa sera, le due squadre spagnole torneranno ad affrontarsi in Liga, cosa che non accadeva dalla stagione 2000/2001: all'andata il Real Madrid ha rifilato un poker ai Carbayones; mentre nella gara di ritorno i due club hanno portato a casa un punto a testa dopo l'1-1 ad Oviedo. Anche nei 76 precedenti in campionato, i Blancos hanno le statistiche dalla loro parte: 46 vittorie, 16 pareggi e 14 sconfitte.
Alcuni di questi match sono terminati in goleada come il 7-1 dell'Oviedo nella lontana stagione 1947/1948 e l'8-1 per il Real nel marzo 1960, in cui le leggende del calcio come Alferdo Di Stefano e Ferenc Puskas hanno realizzato una doppietta a testa. Considerando soltanto i 38 match di Liga giocati ad Oviedo, i padroni di casa hanno vinto 11 partite, quattro in meno rispetto ai loro avversari ed i pareggi sono stati 12. Il Real Madrid, tra l'altro, non vince una partita di campionato in casa dei Godos dal 2-3 del 29 settembre 1996.
© RIPRODUZIONE RISERVATA