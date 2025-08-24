Real Oviedo-Real Madrid, statistiche e precedenti tra i due club spagnoli

Dopo più di 20 anni le due squadre spagnole torneranno ad affrontarsi in campionato per portare a casa tre punti importanti

Jacopo del Monaco 24 agosto - 12:46

Nella giornata odierna, il neopromosso Real Oviedo ospiterà il Real Madrid in occasione della seconda giornata della Liga spagnola. In attesa del calcio d'inizio alle ore 21:30, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre che si affronteranno presso lo Stadio Carlos Tartiere.

Real Oviedo-Real Madrid, i precedenti Dopo quasi 23 anni di distanza dall'ultima volta, i due club allenati rispettivamente da Veljko Paunović e da Xabi Alonso torneranno ad affrontarsi in una competizione ufficiale. L'ultimo match tra Oviedo e Real risale al terzo turno della Copa del Rey 2002/2003: i Blancos hanno vinto 0-4 grazie alle doppiette di Javier Portillo e Tote. Dalla stagione 1928/1929 ad oggi, Godos e Merengues si sono affrontate 85 volte, con la squadra della capitale che domina nelle statistiche: 55 vittorie; 16 pareggi; 14 sconfitte, l'ultima di queste risalente all'1-0 in Liga datato 20 dicembre 1998. Anche sui gol, il Real Madrid ha un ottimo vantaggio: 185 contro gli 85 dei loro avversari di stasera.

Le statistiche in Liga — Questa sera, le due squadre spagnole torneranno ad affrontarsi in Liga, cosa che non accadeva dalla stagione 2000/2001: all'andata il Real Madrid ha rifilato un poker ai Carbayones; mentre nella gara di ritorno i due club hanno portato a casa un punto a testa dopo l'1-1 ad Oviedo. Anche nei 76 precedenti in campionato, i Blancos hanno le statistiche dalla loro parte: 46 vittorie, 16 pareggi e 14 sconfitte.

Alcuni di questi match sono terminati in goleada come il 7-1 dell'Oviedo nella lontana stagione 1947/1948 e l'8-1 per il Real nel marzo 1960, in cui le leggende del calcio come Alferdo Di Stefano e Ferenc Puskas hanno realizzato una doppietta a testa. Considerando soltanto i 38 match di Liga giocati ad Oviedo, i padroni di casa hanno vinto 11 partite, quattro in meno rispetto ai loro avversari ed i pareggi sono stati 12. Il Real Madrid, tra l'altro, non vince una partita di campionato in casa dei Godos dal 2-3 del 29 settembre 1996.