I padroni di casa, in crisi di risultati, sono a caccia di una vittoria che manca da un mese. La squadra ospite, invece, punta ad un posto in Europa

Jacopo del Monaco 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 17:18)

La sfida di domani sera tra la Real Sociedad ed il Siviglia inaugurerà la decima giornata de LaLiga. I due club si affronteranno alle ore 21:00 presso la Reale Arena. Aspettando il calcio d'inizio dell'incontro, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre spagnole.

Real Sociedad-Siviglia, i precedenti — I due club, allenati rispettivamente da Sergio Francisco e da Matias Almeyda, stanno vivendo due momenti diversi in questa stagione. I padroni di casa occupano la diciottesima posizione avendo conquistato soltanto 6 punti e l'unica vittoria risale all'1-0 del mese scorso contro il Mallorca. La squadra ospite, dal canto suo, si trova al nono posto con 13 punti ed una vittoria domani sera significherebbe raggiungere la zona Europa. Domani sera, le due squadre si sfideranno per la 141esima volta nella loro storia e le statistiche tendono lievemente a favore dei biancazzurri: 54 vittorie, 51 sconfitte e 35 pareggi. Per quanto riguarda le reti segnate, invece, il Siviglia ha un leggero vantaggio: 191, cinque in più rispetto ai loro avversari.

Le statistiche in campionato — La squadra dei Paesi Baschi e dell'Andalusia hanno giocato contro per la prima volta in Liga nella stagione 1934/1935: l'andata è terminata con un pareggio a reti bianche; al ritorno il Siviglia ha vinto 7-2 con tanto di poker dell'attaccante Guillermo Campanal. In campionato i match sono a quota 132, con la Real Sociedad che ne ha vinti 52 e persi 47. I pareggi in Liga, invece, sono stati 33 e gli ultimi risalgono alla stagione 21/22, quando le due compagini hanno pareggiato entrambe le gare 0-0.

Nella scorsa edizione del campionato, i baschi hanno vinto 0-2 al Sanchez-Pizjuan, mentre gli andalusi hano ottenuto i 3 punti alla Reale Arena vincendo 0-1. Considerando soltanto le 66 partite della massima competizione spagnola giocate a San Sebastián, i padroni di casa hanno un enorme vantaggio: 37 vittorie, 20 pareggi e soltanto 9 sconfitte. Il Siviglia, in caso di successo domani sera, potrebbe tornare a vincere due partite in altrettante annate di fila contro i biancazzurri. Ciò non succede dall'1-2 della stagione 2005/2006 e dall'1-3 dell'edizione di campionato successiva.