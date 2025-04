Courtois: "Dobbiamo giocare da squadra, non solo come singoli"

Thibaut Courtois fa mea culpa. Il portiere del Real Madrid non ci sta dopo l'eliminazione dalla Champions League, soprattutto al termine di due sfide in cui i blancos hanno fatto ben poco per avanzare in semifinale. L'1-5 complessivo tra andata e ritorno ne è la piena dimostrazione. Una disfatta totale. Cosa che quando giochi nel Real Madrid non te lo puoi permettere. E questo il portiere belga lo sa: "A volte dobbiamo fare autocritica e guardare tutto con calma, questo deve farlo ognuno di noi, sento che siamo una squadra ma dobbiamo fare più giocate di squadra e non tutte individuali - ha dichiarato - se raddoppiano la marcatura a Vinicius o Mbappé, un due contro uno esce una volta ma non cinque volte".