Per il prossimo impegno a livello internazionale, il River Plate dovrà fare a meno di Sebastian Beltrán. Nel corso della partita della Copa Sudamericana, ovvero l'equivalente alla nostra Europa League, il calciatore della squadra di Buenos Aires ha ricevuto un cartellino rosso contro i venezuelani del Carabobo, contro cui i Millonarios hanno vinto 1-2 in trasferta. Negli ultimi giorni, il club argentino aveva anche presentato ricorso alla Conmebol pur di riavere il proprio giocatore a disposizione. Tuttavia, la decisione da parte dell'equivalente sudamericano della UEFA non è quella che il River sperava.

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Valencia, Venezuela - 7 maggio 2026: Santiago Beltran, portiere del River Plalte, passa il pallone durante la partita del Girone H di Copa Sudamericana 2026 tra Carabobo e River Plate al Polideportivo Misael Delgado. (Foto di Edilzon Gamez/Getty Images)

River Plate, respinto il ricorso per l'espulsione di Beltrán

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Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 del mese in corso, il River Plate ha disputato il match valevole per la quarta giornata deldella Copa Sudamericana contro il Carabobo. Dopo l'iniziale vantaggio al 59' coned aver subito gol al 77' dalla squadra venezuelana, alla fine i Millonarios hanno ottenuto la vittoria grazie alla rete diall'ultimo minuto di recupero. Prima dell'extra time, però, il portiere della squadra argentina Beltrán ha ricevuto un. Tuttavia, dopo una revisione al, l'arbitro ha tolto il giallo e dato il rosso diretto al giocatore per averunada

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Il sito argentino TyC Sports ha riportato che la squadra di Buenos Aires ha presentato un ricorso alla Conmebol con l'obiettivo di avere a disposizione l'estremo difensore perché ritenevano che non fosse fallo da ultimo uomo. Tuttavia, l'organo di governo del calcio dell'America Meridionale ha deciso di respingere il ricorso del River Plate. Data questa decisione, i Millonarios dovranno fare a meno di Beltrán per la prossima partita internazionale che li vedrà affrontare i brasiliani del Red Bull Bragantino. Al posto del numero 41, quindi, ci sarà Franco Armani, che non scende in campo dal 22 febbraio contro il Vélez.

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