Se l'esperienza con la nazionale spagnola ha aiutato Luis Enrique a raggiungere il triplete col PSG, lo stesso non si può dire del suo ex vice, travolto dallo scandalo del 2019 e da quello recente col Sochi FC

Pietro Rusconi Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 19:58)

Dopo sette anni tiene ancora banco la questione relativa alla nazionale spagnola del 2019. Tempi di qualificazione ad un Euro 2020 giocato un anno più tardi e di una squadra che stava mettendo le fortunate basi tattiche per il tempo a venire. All'epoca il CT della nazionale era Luis Enrique, seguito fedelmente dal vice Robert Moreno. I due infatti hanno iniziato a lavorare insieme alla Roma, dirigendo anche Celta Vigo e Barcellona. Tuttavia, il 19 giugno 2019 il tecnico asturiano dà le dimissioni per problemi familiari e il vice gli subentra, firmando un contratto fino alla competizione continentale.

Esattamente 5 mesi dopo però, Luis Enrique torna sulla panchina della roja e Robert Moreno è completamente spiazzato. Dopo un cammino da 8 vittorie e 2 pareggi, il vice fa un passo indietro piuttosto rumoroso e la situazione precipita nel caos. L'attuale tecnico del PSG lo attacca definendolo "sleale e dall'ambizione smisurata", estromettendolo così dal suo staff tecnico. A proposito della contesa fra i due si è parlato molto in questi anni. Tuttavia, Robert Moreno ha ripreso il discorso intervenendo a "El Camino de Mario", programma condotto dall'ex viola Mario Suarez.

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Le parole di Robert Moreno su Luis Enrique e la Spagna — "Non volevo assumere la guida della nazionale", esordisce così il tecnico ex Monaco sull'incarico ottenuto nel 2019. Moreno afferma infatti di aver chiesto all'allenatore asturiano la sua approvazione prima di accettare il posto: "Ho parlato indirettamente col suo psicologo perché era impossibile parlargli direttamente. Gli ho detto che avrei accettato solo se avesse dato la sua approvazione. L'ha fatto". Sul mancato reintegro nello staff della roja, l'ex CT ha inoltre aggiunto: "Andai a casa sua dopo la tragica morte della figlia. Lui mi disse che non aveva più bisogno di me, che non mi sarei più allenato con lui".

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Dopo questo forte disguido, sono state raccontate parecchie cose su cui Robert Moreno ha puntualizzato: "Sono state pubblicate cose molto spiacevoli sul fatto che non fossi andato a trovarlo in quel momento, quando in realtà quello che abbiamo fatto è stato rispettare tutto ciò che diceva. A livello personale è stato molto difficile. Sono stato travolto da uno tsunami per cui non ero pronto. Hanno cercato di dipingermi come un orco, uno che voleva restare a tutti i costi, tanto che mia madre mi chiamò piangendo per chiedermi se fosse tutto vero".

L'avventura russa finita male — Dopo il caos nazionale, Robert Moreno ha allenato Monaco, Granada e il Sochi. Il suo esonero in Russia ha alzato molte curiosità e polemiche. Infatti, l'ex CT è stato accusato da Andrei Orlov (ex DS della nazionale russa) di utilizzare ChatGPT per la pianificazione, l'allenamento e il reclutamento dei giocatori. Tra queste attività spiccherebbe la decisione del mister di aver tenuto svegli i giocatori per 28 ore prima di una trasferta a Khabarovsk (Russia est).

Sull'esperienza russa, Robert Moreno è intervenuto così: "In pratica, quello che ho fatto è stato prepararmi professionalmente. Parlare con i medici e persone abituate a situazioni simili. Quello che ho fatto è stato far alzare i giocatori prima durante la settimana in modo che lo scompenso orario di 7 ore diventasse 3".

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