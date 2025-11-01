Oggi, a 42 anni, guida il Feyenoord con umiltà e disciplina ringraziando i dialoghi con la giovane figlia: “Mi ha insegnato a seguire davvero la mia passione e a mettere da parte l’ego”

Ex stella dell'Arsenal e del Manchester United, Robin van Persie ha lasciato il calcio giocato nel 2019, dopo un'ultima stagione al Feyenoord, il club in cui tutto era iniziato. Oggi, a soli 42 anni, l'ex attaccante olandese siede proprio sulla panchina di quel club, con cui ha già messo in cassaforte 8 vittorie su 10 partite di campionato. Eppure, la sua vita non è sempre stata così lineare: "Quando smetti di giocare, una parte di te muore", ha raccontato in una lunga intervista con The Guardian, "Ho capito cosa volevo davvero dopo una chiacchierata con mia figlia".

Tra passato, carriera e ricordi: "Pensavo che l'insegnante mi avesse preso di mira" L'attuale tecnico del Feyenoord ricorda perfettamente com'era andata: si era da poco ritirato dal calcio, e stava facendo un discorso motivazionale ai figli, Shaqueel e Dina, di 14 e 10 anni. Nonostante fosse ben consapevole di come i monologhi genitoriali vengano recepiti dai ragazzi di quell'età, li stava spronando a "Trovare la loro passione il prima possibile". Fino a quando la figlia, spazientita, lo ha interrotto bruscamente: "Sì, papà, ma qual è la tua passione adesso?"

In un primo momento, ha ricordato Robin, ha cercato di non lasciarsi distrarre e di tornare rapidamente alla sua "predica": "La mia passione è il calcio", ha risposto, "Ma ora non posso più giocare. Ora lavoro come opinionista". Dina, però ha continuato a incalzare il padre, chiedendogli se davvero fosse quella la sua vera vera passione, e se desiderasse diventare il miglior opinionista del mondo. Fino a quando Robin ha ceduto: "La seconda cosa migliore del calcio è fare l'allenatore, però dovrei tornare a scuola, e dare degli esami". La risposta della bambina non si è fatta aspettare: "Se dici che dobbiamo trovare la nostra passione, anche tu dovresti fare lo stesso".

Così, all'improvviso, l'ex calciatore e opinionista pentito si ritrova a passare lunghe notti a studiare: "Nel 2020, sapevo a malapena aprire un computer", scherza oggi ricordando quei tempi. "Tutti si erano offerti di aiutarmi, ma io volevo fare da solo! La prima esercitazione mi ha impegnato per settimane, e quando l'ho inviata ero così fiero", pochi giorni dopo, l'elaborato è tornato al mittente con una grossa croce rossa sopra. Van Persie, però, non intendeva mollare: "Pensavo che l'insegnante volesse mettermi alla prova, che mi avesse preso di mira perché ero un ex calciatore. Ho superato l'esame al quarto tentativo. Non voglio dire che sia stata una tortura, però...".