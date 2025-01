Celtic, Rodgers dopo il ko: “È stata una brutta giornata, sono molto deluso”

Brendan Rodgers, allenatore del Celtic, non ha nascosto il grande rammarico per la giornata negativa e per la pesante sconfitta.

Luca Paesano Redattore 2 gennaio - 20:04

Giornata storta per i Celtic, che dopo una striscia di 18 giornate consecutive da imbattuti crollano rovinosamente in uno dei match più importanti della stagione. L'Old Firm va ai Rangers, che si impongono ad Ibrox Park con un netto 3-0, nonostante le tante assenze nell'undici titolare. L'allenatore dei Bhoys ha fatto mea culpa, ammettendo la pessima prova della squadra e complimentandosi con i rivali per il successo meritato.

Rangers-Celtic 3-0, il commento di Rodgers — Brendan Rodgers si presenta visibilmente deluso ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di questo pomeriggio. L'allenatore dei biancoverdi ha analizzato così quanto successo la sfida di Ibrox: "Non è stata una buona giornata per noi. Abbiamo fatto troppi errori, soprattutto nel primo tempo con la palla tra i piedi. Questo ha invitato loro a venirci a prendere alti. Ci siamo intrappolati da soli troppe volte. L'1-0 ha inevitabilmente cambiato la partita, ha dato una spinta in più allo stadio. I Rangers erano la squadra migliore oggi. Noi abbiamo fatto una partita non da noi. Non siamo stati abbastanza aggressivi senza palla. Troppi duelli persi e momenti in cui loro sono venuti fuori troppo facilmente dalla pressione. Siamo stati fin troppo lenti con la palla.

"La partita è una delusione. Non so se il distacco di 14 punti abbia condizionato in qualche modo la prestazione di oggi. Non dovrebbe, ma forse inconsciamente può farlo. Non abbiamo giocato bene e i Rangers meritavano di vincere. c'è poco altro da dire. Era uno di quei giorni. Non sono robot. L'energia nello stadio era molto forte. Volevano dimostrare di poterci battere perché non ci avevano ancora battuto e perché sono più indietro in campionato. Ci sono molte ragioni dietro questa giornata".