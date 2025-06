Rodrygo il sorriso spento del Real: escluso e dimenticato, il caso si riapre

Rodrygo Goes sembrava aver ritrovato il sorriso. Dopo una stagione complicata e un finale da dimenticare, l’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid sembrava l’occasione perfetta per ripartire. E in effetti, nella prima uscita del nuovo corso contro l’ Al Hilal , il brasiliano era stato schierato titolare: aveva giocato con entusiasmo, cercato il pallone e firmato un assist per Gonzalo Garcia . Sembrava un nuovo inizio.

Complice anche una stagione 2024/25 difficile, appena un gol e quattro assist negli ultimi 25 incontri, il brasiliano ha perso fiducia. In campo vagava spaesato, non era il talento a mancare, ma la convinzione. Xabi Alonso, alla vigilia della tournée americana, aveva detto:"So che il finale di stagione non è stato semplice per lui, ma si è preso del tempo per resettare. Non è andato neppure in nazionale. Lo vedo motivato, ha una qualità enorme".