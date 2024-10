A novembre i riflettori dello stadio Raymond-Kopa di Angers saranno puntati anche e soprattutto su di lui. Ronaldinho tornerà infatti in campo per una partita di beneficenza tra leggende brasiliane e francesi. Tanti ex giocatori in campo, presenti anche Sonny Anderson, Maicon e Valdo.

L'ex fuoriclasse brasiliano, che in carriera ha vestito le maglie di Gremio, Paris Saint-Germain, Barcellona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro e Fluminense, ha appeso gli scarpini al chiodo nel gennaio 2018. A 44 anni Ronaldinho tornerà a provare quelle sensazioni uniche una volta sceso in campo. Non tornerà in attività, è chiaro. Ma una partita di beneficenza come quelle che si disputerà allo stadio Raymond-Kopa di Angers il prossimo 15 novembre sarà anche l'occasione per rivedere sul terreno di gioco alcune delle sue magie...