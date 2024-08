Ronaldinho, il figlio lascia il Barcellona e firma col Burnley

Joao Mendes si è recato in Inghilterra all'inizio di questa settimana per finalizzare l'accordo. Nuova avventura, quindi, al Burnley per il figlio di Ronaldinho dopo i 12 mesi nelle giovanili blaugrana

Emanuele Landi Redattore 15 agosto 2024 (modifica il 15 agosto 2024 | 17:07)

Joao Mendes, il figlio di Ronaldinho, lascia il Barcellona ed è un nuovo giocatore del Burnley. Dopo aver firmato con la squadra Under-19 blaugrana nel 2023, dopo un provino di successo facilitato da suo padre e dopo soli 12 mesi cambia squadra. Non si è riusciti, infatti, ad arrivare ad un prolungamento dell'accordo e allora al via in Inghilterra.

Chi è il figlio di Ronaldinho ora al Burnley? — Secondo quanto riferisce la testata Globo, Joao Mendes si è recato in Inghilterra all'inizio di questa settimana per finalizzare l'accordo. Nuova avventura, quindi, al Burnley per il figlio di Ronaldinho che era giunto al Barcellona dopo aver trascorso quattro anni nelle giovanili del Cruzeiro. Non si seguiranno, però, le orme del padre in blaugrana ma anche come caratteristiche.

Joao Mendes, infatti, a differenza del padre che era un giocatore totale dalla trequarti in su (specie col piede destro), ha sviluppato altre gradi doti. Il figlio del campione brasiliano è un'ala mancina, che porta il suo stile e il suo talento in campo. Ora sarà il Burnley, a provare a far brillare tutto il suo talento. La squadra inglese, retrocessa in Championship, reduce anche dall'addio di Vincent Kompany, ha iniziato al meglio la sua stagione con una vittoria per 4-1 sul Luton. Ora ci sarà anche un figlio d'arte in più.