L'ex fuoriclasse ha parlato della sua esperienza personale al podcast di Rio Ferdinand, simbolo di resilienza grazie all'aiuto della moglie Coleen

Giorgio Abbratozzato 25 settembre - 11:46

Wayne Rooney, ex stella del Manchester United e della nazionale inglese, ha parlato apertamente della sua lotta contro l’alcolismo durante la carriera. L’ex attaccante è stato ospite del podcast Rio Ferdinand Presents, condotto dal suo ex compagno di squadra con i Reds, dove ha raccontato come questa dipendenza lo abbia consumato per anni. Secondo Rooney, la presenza della moglie Coleen è stata decisiva per tirarlo fuori da un baratro che avrebbe potuto portarlo alla morte. Nel corso dell’intervista, l’ex calciatore ha ricordato momenti difficili e ha spiegato come l’alcol abbia influenzato la sua vita personale e professionale.

Rooney e la relazione tossica con l'alcol, il racconto dei momenti più bui — Wayne Rooney ha parlato apertamente della dipendenza dall’alcol che lo ha accompagnato per anni, definendola una «relazione tossica». Grazie all'esposizione mediatica del podcast del suo ex compagno Rio Ferdinand è riuscito a portare alla luce la sua dipendenza ormai sconfitta. Il suo racconto potrà essere da esempio per molti, ecco come ha descritto i momenti più difficili: «Volevo uscire, divertirmi con gli amici e passare una bella serata, alla fine sono andato troppo oltre. Stavo attraversando un periodo molto difficile».

L'ex attaccante ha rivelato come questa sua dipendenza condizionasse la sua vita sotto ogni aspetto. Prima di andare agli allenamenti beveva per giorni, poi provava a mascherare la sua condizione mettendosi delle gocce negli occhi, facendosi regolarmente la barba e provando a mangiare un chewing-gum per nasconderne l'odore. Poi quando arrivava il giorno delle partite Rooney faceva quello che sapeva fare meglio, segnare a raffica. Era l'eroe di tutti ma dopo di che il ciclo continuava fino a quando insieme all'aiuto della moglie ha detto basta.

Coleen, il sostegno decisivo e la rinascita — Secondo Rooney, la figura chiave che gli ha permesso di uscire dalla spirale dell’alcolismo è stata sua moglie Coleen. «Credo sinceramente che se lei non fosse stata lì, sarei morto», ha dichiarato. Il suo intervento è stato fondamentale per permettere all’ex calciatore di affrontare la realtà e cercare un cambiamento concreto nella propria vita. Senza questo sostegno, la sua carriera e la sua salute avrebbero potuto subire conseguenze irreversibili.

Questa testimonianza sottolinea quanto il supporto delle persone care possa fare la differenza nei momenti di difficoltà. Non si tratta solo di forza di volontà individuale, ma anche della presenza di chi può guidare e sostenere, offrendo equilibrio e motivazione. L’esperienza di Rooney diventa così un esempio di resilienza e di importanza della rete di supporto nella vita di un atleta.