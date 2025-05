Rooney: “Haaland è un grande attaccante, ma non come Messi e CR7”

La leggenda dei Red Devils ha voluto mettere a confronto il numero 9 norvegese e due giganti del calcio come Messi e Cristiano Ronaldo.

L'ex capitano del Manchester United Wayne Rooney ha parlato di Erling Haaland. L'inglese ha commentato un episodio riguardante l'attaccante del Manchester City avvenuto durante la finale di FA Cup, poi persa contro il Crystal Palace 1-0 con la rete di Eberechi Eze.

La stagione dei Citizens In questa stagione, il Manchester City ha sorpreso in negativo. Infatti, la squadra allenata dall'ex Barcellona Pep Guardiola ha vinto solo il Community Shield ad agosto contro i cugini del Manchester United. Il percorso in Champions League ha trovato la sua conclusione ai Play-off per gli ottavi di finale contro il Real Madrid di Ancelotti. In Carabao Cup, i Citizens sono stati eliminati agli ottavi e pochi giorni fa hanno perso la finale di FA Cup contro il Crystal Palace. In Premier League, invece, il City è attualmente sesto con 65 punti, a pari merito col Nottingham Forest ed a -1 da Newcastle, Chelsea ed Aston Villa. Quindi rischierebbe di non giocare la prossima Champions League. A giugno, invece, la squadra di Guardiola volerà negli Stati Uniti per il Mondiale per Club dove, nel suo girone, affronterà Juventus, Al-Ain e Wydad Casablanca.

Le parole di Rooney su Haaland Wayne Rooney, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e qualche esperienza in panchina, lavora come commentatore sportivo per la BBC. L'inglese, leggenda dei Red Devils, ha criticato Haaland per un episodio della finale di FA Cup. Nel primo tempo del match, l'arbitro ha assegnato un rigore ai Citizens. Ma non l'ha tirato il centravanti norvegese, bensì l'egiziano Omar Marmoush ed il tiro è stato parato dal portiere avversario, Dean Henderson. Rooney ha parlato proprio del fatto che il numero 9 del City non abbia tirato dagli 11 metri. Ecco le sue parole:

"Erling Haaland è un attaccante di livello mondiale, ma quando parliamo di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, non c'è modo che lascino tirare un rigore ad altri. Semplicemente non è una situazione possibile. È questo che separa quei due giocatori da Haaland o Kylian Mbappé o altri atleti di questo livello. Sono egoisti e vogliono segnare ogni partita. Quando Haaland sbaglia delle occasioni, penso che si veda che ci rimane male e che lo influenza. Forse l'idea di tirare un rigore a Wembley era troppo per lui. Non si sa mai, è un essere umano".