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Le parole di Wayne Rooney hanno riacceso il dibattito attorno all'esclusione di Trent Alexander-Arnold dai convocati della nazionale inglese nelle ultime partite pre-Mondiali. L'ex attaccante del Manchester United, infatti, non ha nascosto la propria sorpresa per la scelta di Thomas Tuchel, prendendo posizione in maniera piuttosto netta sulla vicenda che coinvolge il terzino ex Liverpool.

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Wayne Rooney labels Trent Alexander-Arnold's England snub 'mind-boggling' - and reveals the star he 'cannot believe' is getting in ahead of him https://t.co/80TGdmlBDW — Daily Mail Sport (@MailSport) May 8, 2026

Rooney sull'esclusione di Trent Alexander-Arnold

Intervenuto nel suo podcast per la BBC, l'ex attaccante deiha definito la mancata chiamata in nazionale diuna grande sorpresa. Nello specifico,ha dichiarato: "Senza mancare di rispetto a Ben White, che penso sia un giocatore fantastico, ma il fatto che sia in squadra e giochi al posto di Trent è sconcertante".

Real Madrid, Alexander-Arnold(Photo by Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

A dar manforte al discorso di Wayne Rooney, ci ha pensato anche Phil Jagielka appoggiando la tesi dell'ex compagno di squadra ai tempi dell'Everton: "Penso che probabilmente ce la farà ad esser convocato. Hai bisogno dei tuoi giocatori migliori. Se (Alexander-Arnold) dimostra di poter giocare anche solo la metà bene di come ha giocato per la maggior parte del tempo al Liverpool, vale sicuramente la pena portarlo con sé. Tuttavia, se Reece James è in forma schiererei lui".

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L'ex United sull'Inghilterra di Tuchel

L'ipotesiavanzata danon è piaciuta a, il quale ha controbattuto con l'idea di rivedere sulla fascia: "Reece James non è il più difensivo. Tra i ragazzi che ci sono, non si direbbe che siano i migliori in fase difensiva, nessuno di loro. Non abbiamo bisogno che i nostri terzini siano i più offensivi; abbiamo bisogno che difendano, mantenete l'equilibrio e lasciate che sia il giocatore offensivo a farvi vincere le partite. Luke Shaw non può più attaccare come prima, ma quello che sa fare è difendere".

L'ex attaccante inglese ha infine spostato la sua attenzione sulla nazionale, parlando della nuova guida tecnica di Thomas Tuchel: "Abbiamo creato pressione. Mi piace quello che ha fatto Tuchel, ma penso ancora che, a questo punto, si dovrebbero avere dei dubbi su uno o due giocatori. Sembra che stia ancora cercando di definire il resto della sua squadra e i 10 giocatori titolari".

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