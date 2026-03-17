Antonio Rüdiger lancia la sfida a Erling Haaland in vista del ritorno degli ottavi di Champions tra Manchester City e Real Madrid. Il difensore tedesco risponde a tono anche alle critiche sul suo gioco duro in Spagna e rassicura i tifosi sul rinnovo

Francesco Intorre 17 marzo - 17:53

L'attesa è finita, siamo a ridosso del grandissimo ritorno della sfida tra Manchester City e Real Madrid. I padroni di casa dell'Etihad dovranno fare una prestazione clamorosa per rimontare lo svantaggio. L'andata al Bernabéu, infatti, ha visto un dominio Blancos con un netto 3-0 firmato dalla tripletta di Federico Valverde. Il Real ha dominato sotto qualsiasi punto di vista, tanto che ha totalmente annullato Erling Haaland. Le statistiche del fuoriclasse norvegese sono impietose: soltanto 10 tocchi in 82 minuti e zero tiri in porta per il cyborg

Nella consueta conferenza stampa della vigilia organizzata dalla UEFA, Antonio Rudiger ha parlato proprio del duello con Haaland, definendo un piacere affrontarlo. "Non bado troppo alle statistiche, anche se nella sfida dei gironi ha avuto lui la meglio su di me", ha ammesso il difensore tedesco. "Misurarsi con campioni come Erling è un piacere enorme. Amo la battaglia fisica, l'ho affrontato molte volte ed è un top player assoluto. Adoro questo genere di duelli, lo trovo fantastico. E poi mi sembra anche un bravo ragazzo".

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Rudiger e le critiche in Spagna: "Non volevo fare male a Rico" — Antonio Rudiger non ha mai nascosto il suo stile di gioco, fatto di duelli molto duri e talvolta portati al limite. Il mastino tedesco in Spagna è stato molto criticato per questo, in particolar modo per la brutta ginocchiata rifilata al volto di Diego Rico del Getafe a inizio mese. "Quando vedi le immagini al rallentatore, ovviamente sembra terribile", ha ammesso Rudiger. "Lui ha detto che quasi lo uccidevo, o qualcosa del genere, ma non c'era bisogno di esagerare. Se avessi voluto fargli male, non si sarebbe rialzato. Non è mai stata mia intenzione ferire nessuno. Mi piace giocare duro sul campo, ma ho dei limiti, credo che il ragazzo abbia esagerato un po'".

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Il contratto in scadenza: "Amo il Real Madrid" — Il tempo passa inesorabilmente e la stagione volge al termine, e con lei si avvicina anche la scadenza del contratto del tedesco, prevista per quest'estate. A inizio anno Rudiger ha avuto problemi fisici (collezionando fin qui 11 presenze in Liga e 4 in Champions), ma adesso è tornato in forze per il rush finale del Real Madrid e sta pensando solo a dare il massimo. "La cosa più importante per me è la salute, ora mi sento alla grande", ha spiegato il centrale. "Per il resto, sono sicuro che risolveremo tutto, non è importante pensarci adesso. Sento il rispetto della gente qui, ma devi prendere decisioni basandoti non solo sulle emozioni. Ora sono in forma, e mi piace il Real Madrid. Amo il Real Madrid".

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