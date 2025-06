Salisburgo vs Al-Hilal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

La situazione delle due squadre, le probabili formazioni e dove seguire in tv e streaming: tutto quel che c'è da sapere in vista della partita

Jacopo del Monaco 22 giugno - 11:59

Al via il match di tra il Red Bull Salisburgo e l'Al-Hilal, valevole per la seconda giornata del Girone H del Mondiale per Club. La partita, che si giocherà presso l'Audi Field di Washington D.C., inizierà quando in Italia scoccherà la mezzanotte. Nello stesso girone delle due squadre ci sono il Real Madrid di Xabi Alonso ed i messicani del Pachuca, che si affronteranno questa sera alle ore 21:00.

Come arrivano le due squadre alla partita Nel corso di questa stagione, il Salisburgo non ha portato a casa nessun titolo: secondo posto nella Bundesliga austriaca; eliminato dal Lask ai quarti di finale della Coppa nazionale; uscito dalla Champions League nella league phase. All'esordio nel Mondiale per Club, il club austriaco ha vinto 1-2 contro il Pachuca: reti di Oscar Gloukh e Karim Onisiwo per i Mozartstädter, mentre per i messicani ha segnato Bryan González.

Prima dell'inizio della competizione mondiale, l'Al-Hilal ha ufficializzato Simone Inzaghi come nuovo allenatore. In questa stagione, il club saudita è arrivato secondo in Saudi Pro League. In Coppa, l'Al-Ittihad ha eliminato i biancoblù ai quarti di finale. Nella Champions League asiatica, l'Al-Hilal è uscito in semifinale, dove ha perso 1-3 contro l'Al-Ahli. Alla prima giornata del Mondiale, il club saudita ha pareggiato 1-1-1 contro il Real Madrid: alla rete dello spagnolo Gonzalo García, Ruben Neves ha risposto segnando dal dischetto e, nei minuti di recupero del secondo tempo, Bounou ha parato un rigore a Federico Valverde.

Probabili formazioni — Il Salisburgo, salvo imprevisti, dovrebbe schierare i titolari. Inzaghi, invece, dovrà fare a meno dell'infortunato Mitrović, mentre è in dubbio la presenza di Nasser Al-Dawsari, uscito per infortunio contro il Real.

RED BULL SALISBURGO (4-4-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Bidstrup, Sulzbacher, Gloukh; Baidoo, Ratkov. All. Letsch

AL-HILAL (4-3-3):Bounou, Lodi, Altambakti, Koulibaly, Cancelo; Nasser, Ruben Neves, Milinković-Savić; Al-Dawsari, Marcos Leonardo, Malcolm. All. Inzaghi

Salisburgo contro Al-Hilal, dove vedere il match — La sfida tra il club austriaco e quello saudita si potrà vedere esclusivamente su DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi della competizione intercontinentale.