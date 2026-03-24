San Siro, parte il progetto di riqualificazione: lavori dal 2027

Al via l'iter amministrativo che porterà alla riqualificazione dello stadio di San Siro. Inizio dei lavori previsto per il 2027

Gianmarco Inguscio Collaboratore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 19:32)

Inter e Milan avranno una nuova casa? Più che nuova, si tratterebbe della costruzione del nuovo stadio 'San Siro' e di una parziale demolizione dell'impianto attuale. Così il 'Giuseppe Meazza' si avvia ad una nuova era già a partire dal 2027, come annunciato in dara odierna dal Comune di Milano.

Quest'ultimo, infatti, ha avviato l'iter amministrativo che porterà alla realizzazione della nuova dimora di nerazzurri e rossoneri, desiderosi di giocare le partite casalinghe in un impianto che ha rappresentato la storia, passata e recente, di due squadre cardine del calcio nazionale e internazionale. Le due società avevano già acquisito il Meazza e le aree circostanti per iniziare un nuovo capitolo sportivo, verso uno stadio riqualificato nei minimi dettagli.

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Stadio San Siro, il comunicato del Comune di Milano — Di seguito la nota comunicate attraverso i canali ufficiale del comune di Milano: "Milano, 24 marzo 2026 – Il Comune di Milano ha pubblicato la determina per l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) in relazione alla proposta di Piano Attuativo denominato “GFU San Siro”.

La spiegazione dettagliata del comunicato: "Parte, quindi, l’iter che porterà all’adozione del Piano Attuativo e alla successiva approvazione del PFTE del cosiddetto Stralcio funzionale 1, che prevede lo spostamento del Tunnel Patroclo (opera pubblica realizzata dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione), la costruzione del nuovo Stadio e la parziale demolizione dell’attuale Stadio Meazza. Tale Stralcio sarà attuato mediante la presentazione di un PFTE approvato nell’ambito di Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge Stadi, previa approvazione del Piano Attuativo sull’intera GFU".

Lavori a san Siro, la nota sulla riqualificazione — La riqualificazione: "La riqualificazione complessiva della GFU San Siro sarà attuata attraverso due Stralci funzionali, come previsto nel contratto di compravendita e nella Convenzione Quadro. Il secondo Stralcio funzionale prevede la rifunzionalizzazione della parte conservata dell’attuale Stadio Meazza, lo sviluppo delle altre funzioni private (terziario e commerciale), nei limiti della SL non insediata all’interno del nuovo Stadio. Nonché la realizzazione delle aree verdi, 80mila mq delle quali saranno cedute al Comune di Milano. Tale Stralcio sarà attuato mediante l’approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio in coerenza con il Piano Attuativo".

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Il comune continua con il comunicato ufficiale — Infine si conclude così il messaggio del comune di Milano: "L’avvio del procedimento di Vas fa seguito alla vendita, avvenuta lo scorso 5 novembre, della GFU San Siro, comprensiva dello Stadio Meazza, a favore della società Stadio San Siro S.p.A., partecipata al 100% dalle società Inter e Milan.

Regione Lombardia e Comune di Milano hanno condiviso i principali passaggi per l’attuazione del progetto e sottoscriveranno nelle prossime settimane, anche con la partecipazione della società Stadio San Siro S.p.A., un accordo con l’impegno di chiudere l’iter di approvazione nel tempo utile a consentire l’avvio dei lavori nel secondo semestre 2027".

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