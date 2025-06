"Io sono andato. Io sono tornato. Io resto". Tutta la soddisfazione di Neymar dopo il rinnovo del contratto con il Santos

Mattia Celio Redattore 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 16:55)

L'avventura di Neymar con la maglia del Santos continua. Il numero 10 carioca ha rinnovato il suo contratto con il club bianconero fino alla fine del 2025, con possibilità di nuovo rinnovo alla scadenza. L'ex attaccante di Barcellona e PSG è tornata alla squadra dove è cresciuto a fine gennaio e, al momento, il suo score vede 3 reti in 7 presenze. La felicità di O' Ney: "Ho ascoltato il mio cuore".

Santos, Neymar ha ufficialmente rinnovato: "Questa è la mia casa" — Neymar da Silva Santos Júnior, noto semplicemente come Neymar, ha deciso di continuare la sua avventura con il Santos. Il classe '92, tramite il suo profilo X, ha comunicato il rinnovo del suo contratto con il club di San Paolo fino alla fine del 2025, con possibilità di rinnovo. Il numero 10 è tornato al club dove è cresciuto nello scorso gennaio dopo la deludente stagione al Al-Ahli dove ha collezionato appena tre presenze anche a causa di seri infortuni con i quali si trova ancora a combattere.

Ritenuto da tutti l'erede di Pelé, tanto da indossare la leggendaria numero 10, Neymar ha lasciato il Santos nel 2013 (dopo aver esordito nel 2009) per approdare al Barcellona dove insieme a Messi e Suarez ha vinto praticamente tutto. Nel 2016 è passato al PSG per la storica cifra di 222 milioni di euro, nessun club ha pagato una cifra così monstre per un giocatore.

Sotto la Torre Eiffel rimane fino al 2023 quando si trasferisce alla ricca Al-Ahli per 90 milioni. La sua avventura in Arabia sarà, appunto, da dimenticare a causa dei tanti infortuni che, in un anno e mezzo, gli permettono di calcare il terreno di gioco appena in tre occasioni.

Nello scorso gennaio è arrivata la tanto desiderata chiamata da casa e O'Ney è così tornato al Santos dopo 12 anni e adesso, nonostante ancora gli infortuni non gli diano tregua, è pronto a regalare nuovamente molte soddisfazioni ai tifosi bianconeri: "Santos non è solo la mia squadra, è la mia casa, le mie radici, la mia storia e la mia vita" - ha detto l'attaccante, citato in un comunicato del club - Qui sono passato dall'essere un ragazzo all'essere uomo e di ciò sono veramente grato. Qui posso essere me stesso, posso essere veramente felice. Qui voglio raggiungere gli obiettivi e i sogni della mia vita e nulla mi fermerà. Io sono andato. io sono tornato. Io resto. Dove tutto è iniziato. Dove non finirà mai".