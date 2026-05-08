Il presidente di un club inglese e suo marito sono accusati di stupro, violenza sessuale e tratta di esseri umani.
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Ennesima bufera nel calcio inglese: il presidente della squadra di calcio dilettantistica Madon & Triptee FC Barrie Drewitt-Barlow, insieme a suo marito Scott Hutchison, sono al centro di uno scandalo. I due sono accusati di stupro, violenza sessuale e traffico di esseri umani.
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Scandalo nel calcio ingleseCome riporta la BBC, un altro scandalo si sta abbattendo sul calcio inglese. Al centro del caso ci sono Barrie Drewitt-Barlow e suo marito Scott Hutchison, proprietari di un club di ottava divisione di EFL, il Madon & Triptee FC. Barrie Drewitt-Barlow è passato agli onori della cronaca per essere il primo presidente apertamente gay di una squadra di calcio nel Regno Unito. Stando a quanto riporta il quotidiano, i due sono stati arrestati mercoledì dalla polizia britannica.
L'accusa a carico della coppia è pesante: stupro, violenza sessuale e traffico di esseri umani. L'avvocato difensore Oliver Snodin ha affermato che i due "negano con fermezza le accuse". La risposta del pubblico ministero Serena Berry: "Si presume che entrambi abbiano preso di mira giovani maschi, li abbiano reclutati, abbiano stretto amicizia con loro e li abbiano manipolati". L'accusa per la coppia è quindi aver adescato e manipolato alcuni giovani ragazzi. Adesso dovranno comparire davanti al giudice venerdì nel tribunale di Chelmsford.
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Il Madon & TripteeBarrie Drewitt-Barlow è un imprenditore immobiliare prestato al mondo del calcio. Il 57enne insieme al suo compagno 32enne nel Febbraio 2025 ha deciso di investire nel football acquistando una squadra dilettantistica di ottava divisione, il Madow & Triptee FC. La volontà dei due, prima dello scandalo appena scoppiato, era quella di investire nel club e provare a dargli lustro. A dimostrazione di ciò, gli ingaggi di Freddie Sears, ex attaccante del West Ham, e Kevin Horlock, ex calciatore del Manchester City, ingaggiato nello staff tecnico.
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