Ennesima bufera nel calcio inglese: il presidente della squadra di calcio dilettantistica Madon & Triptee FC Barrie Drewitt-Barlow, insieme a suo marito Scott Hutchison, sono al centro di uno scandalo. I due sono accusati di stupro, violenza sessuale e traffico di esseri umani.

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Scandalo nel calcio inglese

Come riporta la, un altro scandalo si sta abbattendo sul calcio inglese. Al centro del caso ci sono Barrie Drewitt-Barlow e suo marito Scott Hutchison, proprietari di un club di ottava divisione di EFL , il Madon & Triptee FC. Barrie Drewitt-Barlow è passato agli onori della cronaca per essere. Stando a quanto riporta il quotidiano, i due sono stati arrestati mercoledì dalla polizia britannica.

Burslem, England – 2 novembre 2025: Scott Drewitt-Barlow e Barrie Drewitt-Barlow, proprietari di Maldon & Tiptree, osservano durante la partita del primo turno della Emirates FA Cup First Round tra Port Vale e Maldon & Tiptree, disputata il 2 novembre 2025 a Burslem, Inghilterra. (Foto di Nathan Stirk/Getty Images)

L'accusa a carico della coppia è pesante: stupro, violenza sessuale e traffico di esseri umani. L'avvocato difensore Oliver Snodin ha affermato che i due "negano con fermezza le accuse". La risposta del pubblico ministero Serena Berry: "Si presume che entrambi abbiano preso di mira giovani maschi, li abbiano reclutati, abbiano stretto amicizia con loro e li abbiano manipolati". L'accusa per la coppia è quindi aver adescato e manipolato alcuni giovani ragazzi. Adesso dovranno comparire davanti al giudice venerdì nel tribunale di Chelmsford.

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Il Madon & Triptee

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Barrie Drewitt-Barlow è un imprenditore immobiliare prestato al mondo del calcio. Il 57enne insieme al suo compagno 32enne nel Febbraio 2025 ha deciso di investire nel football acquistando una squadra dilettantistica di ottava divisione, il Madow & Triptee FC. La volontà dei due, prima dello scandalo appena scoppiato, era quella di investire nel club e provare a dargli lustro. A dimostrazione di ciò, gli ingaggi di, ex attaccante del, e, ex calciatore del Manchester City , ingaggiato nello staff tecnico.La squadra dell'ha anche conquistato la promozione nella settima categoria quest'anno, e la piattaformaaveva deciso di trasmettere un documentario sulla promozione del club. Ma la controversia è troppo importante per fare finta di nulla, e il provider di servizi in streaming

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