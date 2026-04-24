2 punti di penalizzazione con effetto immediato. Questa la decisione della EFL in merito a delle presunte violazioni finanziarie compiute dal West Bromwich
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Due punti di penalizzazione per il West Bromwich Albion, che adesso si ritrova a 50 punti, a soli 6 dal terzultimo posto in Championship, occupato dall'Oxford United. Questa la decisione del comitato di revisione finanziaria dei club della EFL, che ha effetto immediato. Il club ha negato le accuse.
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Penalizzazione per il West BromwichIl comitato indipendente per la revisione finanziaria dei club della EFL, ha deciso di sanzionare con due punti di penalizzazione il West Bromwich Albion. Secondo l'organo, il West Brom avrebbe violato il limite di perdite concesse ad un club di 39 milioni di sterline. La società avrebbe superato questo limite nel triennio conclusosi con la stagione 24/25. Cattiva notizia in casa dei Baggies, che adesso si ritrovano nuovamente immischiati nella lotta salvezza. Con i due punti in meno in classifica infatti, ora il club si ritrova a 6 punti di vantaggio dallo Oxford United, che è terzultimo in classifica.
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West Brom pronto al ricorsoDal club fanno sapere che negano ogni accusa. Diramando un comunicato, il West Brom ha affermato che: "Il West Bromwich Albion non è stato informato dell'entità della violazione, se non che si tratta di una somma inferiore a 2 milioni di sterline". Il comunicato prosegue così: "Si tratta quindi della più piccola violazione delle regole P&S mai registrata nella EFL Championship e nella Premier League". La società ha concluso che "Il club non concorda con le conclusioni del CFRP e rimane dell'opinione di aver rispettato pienamente le norme in materia di redditività e sostenibilità".
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