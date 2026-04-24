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Due punti di penalizzazione per il West Bromwich Albion, che adesso si ritrova a 50 punti, a soli 6 dal terzultimo posto in Championship, occupato dall'Oxford United. Questa la decisione del comitato di revisione finanziaria dei club della EFL, che ha effetto immediato. Il club ha negato le accuse.

WEST BROMWICH, INGHILTERRA - 20 GIUGNO: il logo EFL sul pallone della partita durante il match di Sky Bet Championship tra West Bromwich Albion e Birmingham City al The Hawthorns il 20 giugno 2020 a West Bromwich, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

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Penalizzazione per il West Bromwich

Il comitato indipendente per la revisione finanziaria dei club della EFL, ha deciso di sanzionare con due punti di penalizzazione il West Bromwich Albion. Secondo l'organo,. La società avrebbe superato questo limite nel triennio conclusosi con la stagione 24/25. Cattiva notizia in casa dei Baggies, che adesso. Con i due punti in meno in classifica infatti, ora il club si ritrova a 6 punti di vantaggio dallo Oxford United, che è terzultimo in classifica.

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West Brom pronto al ricorso

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. Diramando un comunicato, il West Brom ha affermato che: "Il West Bromwich Albion non è stato informato dell'entità della violazione, se non che si tratta di una somma inferiore a 2 milioni di sterline". Il comunicato prosegue così: "Si tratta quindi della più piccola violazione delle regole P&S mai registrata nella EFL Championship e nella Premier League ". La società ha concluso che "Il club non concorda con le conclusioni del CFRP e rimane dell'opinione di aver rispettato pienamente le norme in materia di redditività e sostenibilità".La comunicazione del club si conclude con una promessa ai propri tifosi: comunque vada a finire la questione in tribunale,. Dai vertici della società fanno sapere che secondo loro, una modifica della EFL relatica al regolamento relativo ai costi di gestione ha portato alla violazione. Sempre per regolamento,

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