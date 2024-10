Barcellona, Yamal: “

Le parole dell'ex centrocampista del Manchester United, Paul Scholes, sul licenziamento di Sir Alex Ferguson.

Lorenzo Maria Napolitano 27 ottobre - 10:10

Non solo Eric Cantona e David Beckham, anche Paul Scholes, altro eroe della storia recente del Manchester United ha commentato le scelte della società, soprattutto per quanto riguarda la scelta di rescindere il contratto di Sir Alex Ferguson, ex allenatore del club. La scelta, stando a quanto è emerso, è dettata dalla volontà di risparmiare sull'accordo milionario che aveva il tecnico scozzese con lo United.

Le parole di Scholes sul caso Ferguson — Scholes non ha proferito parole tanto diverse rispetto ai suoi compagni, mostrando indignazione verso questa scelta. "È irrispettoso", ha sentenziato l'ex centrocampista inglese. "È stato spiacevole sentire una cosa del genere - continua Scholes -, soprattutto per quello che quest'uomo ha fatto per il club. Ma questi sono nuovi proprietari e i nuovi proprietari fanno dei cambiamenti, pensano che quello che stanno facendo sia meglio per il club. Se pensano di poter risparmiare, so che si è parlato di 2 milioni di sterline, se pensano di poterli utilizzare altrove, che lo facciano", ha detto Scholes a TNT Sports.

"Questo club deve molto a Sir Alex Ferguson. Se oggi è arrivato al punto in cui si trova, è soprattutto grazie al successo che ha ottenuto in tanti anni. Il momento è stato sbagliato perché pensiamo che il club sia in una brutta situazione, avremmo potuto aspettare o farlo prima dell'inizio della stagione, o alla fine della stagione. La pubblicità non è stata molto buona, ma Sir Alex Ferguson ce la farà, andrà avanti e rimarrà il miglior ambasciatore che il club abbia mai avuto”, ha concluso l'ex centrocampista.