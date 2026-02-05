A causa di questo rinvio e dei tanti impegni tra campionato e coppe, il club di Glasgow si ritrova con una partita in meno nella lotta per il titolo scozzese

Jacopo del Monaco 5 febbraio - 11:39

Nella giornata di ieri, l'Aberdeen ed il Celtic sarebbero dovuto scendere in campo in occasione della venticinquesima giornata del Campionato Scozzese. Tuttavia, ciò non è stato possibile a causa del rinvio dell'incontro, che avrebbe messo in palio punti importanti soprattutto per la squadra ospite. Il club di Glasgow, infatti, occupa la terza posizione in classifica con 48 punti, preceduto dall'Hearts che ne ha 54 ed i grandi rivali del Rangers a quota 51. Aberdeen e Celtic non hanno avuto modo di giocare a causa del Pittodrie Stadium, il cui campo è diventato pesante a causa della pioggia. Questo rinvio, però, mette gli Hoops in una situazione particolare.

Partita contro l'Aberdeen rinviata: il calendario del Celtic è un problema — A causa delle pessime condizione del terreno di gioco del Pittodrie Stadium, nella giornata di ieri l'Aberdeen ed il Celtic non hanno avuto la possibilità di scendere in campo per il match della massima divisione nazionale. La squadra di casa, sul proprio profilo X, ha comunicato il rinvio della gara a seguito di un'indagine che uno degli ufficiali di gara ha effettuato, il quale ha preso questa decisione per tutelare la sicurezza dei giocatori. Visti gli impegni dei rispettivi club, la partita verrà recuperata a data da destinarsi e tutti i dettagli verranno svelati in seguito.

Questo incontro rinviato, però, mette in difficoltà soprattutto il Celtic. Come riportato dal sito inglese talkSport, infatti, il club rischia di ritrovarsi con una gara in meno e potrebbe mandare all'aria degli obiettivi stagionali. La squadra di Glasgow allenata da Martin O'Neill, infatti, sta lottando per difendere il titolo di Campione di Scozia vinto nella scorsa annata. Oltre a ciò, è ancora in gara sia nella coppa nazionale che in Europa League. Nella competizione europea, gli Hoops dovranno affrontare i Play-off per gli ottavi di finale contro lo Stoccarda, giocando il 19 febbraio in casa ed una settimana dopo in Germania. In caso di passaggio del turno, il Celtic potrebbe avere soltanto uno spazio disponibile per il recupero prima dell'11 aprile, data in cui terminerà la regular season.