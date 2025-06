Il gol contro l'Inter nella prima giornata del torneo era soltanto l'inizio per Sergio Ramos ed il suo Monterrey che, totalizzando altri quattro punti nelle successive due sfide, hanno raggiunto un clamoroso risultato: gli ottavi di finale del Mondiale per Club . Alla vigilia sembrava impossibile in un girone con l'Inter e il quotato River Plate , ma il club messicano, forte del suo difensore centrale e di un nuovo allenatore, ha saputo rovesciare i pronostici ed imporsi.

Con un post su X, il difensore spagnolo ha festeggiato così la qualificazione agli ottavi di finale: "Era il nostro obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Siamo agli ottavi di finale, un traguardo storico per questo club. Continuiamo a lavorare e continuiamo a sognare, sempre come squadra". Parole da vero leader del difensore centrale e leggenda del Real Madrid che si sta confermando ai massimi livelli in un palcoscenico iridato nonostante la carta d'identità non giochi a suo favore. Nella notte, il suo Monterrey ha schiantato gli Urawa Reds, temibile compagine giapponese, con un roboante quattro a zero.