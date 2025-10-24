Sheffield Wednesday, 12 punti di penalizzazione e club in amministrazione controllata

Una giornata drammatica per la storia del calcio inglese. Lo Sheffield Wednesday , club storico e quattro volte campione d'Inghilterra, è ufficialmente entrato in amministrazione controllata . La decisione, inevitabile dopo mesi di agonia finanziaria, ha fatto scattare l'immediata sanzione da parte della English Football League: una penalizzazione di 12 punti e ultimo posto in classifica in Championship (seconda divisione inglese). Per il Wednesday, questa sanzione rappresenta il colpo di grazia dal punto di vista sportivo. Con un punteggio che sprofonda ulteriormente in negativo, la retrocessione in League One a fine stagione appare già vicina.

Il disastro di Chansiri e il futuro dello Sheffield Wednesday

L'intervento della EFL, sebbene punitivo, è ritenuto dalla lega stessa come un passo necessario, forse l'unico possibile, per salvare il futuro del club. In una nota ufficiale, la lega ha sottolineato che l'amministrazione controllata potrebbe rappresentare "un'opportunità per far avanzare la situazione verso una vendita di successo e un futuro sicuro sotto la nuova proprietà, un passo necessario per la trasparenza verso i tifosi". Gli amministratori nominati, Julian Pitts, Kris Wigfield e Paul Stanley, avranno ora il compito di stabilizzare i conti e, soprattutto, trovare un acquirente solido in grado di rilevare la società.

Il commento del governo inglese — La situazione ha provocato anche una dura reazione da parte del governo britannico e la Ministra inglese della Cultura, Lisa Nandy, ha commentato la notizia definendola una "situazione estremamente preoccupante". Lisa Nandy ha puntato il dito direttamente contro la gestione di Chansiri, affermando: "I proprietari dovrebbero essere buoni custodi, agendo nell'interesse del loro club e chiaramente in questo caso non è stato così".

Per i tifosi del Wednesday si chiude un capitolo doloroso. L'amministrazione controllata segna la fine della controversa era Chansiri, ma apre un periodo di totale incertezza. La speranza è che questo "anno zero" forzato, pur costando la categoria, possa essere la base per una ricostruzione necessaria. Lontano dalla cattiva gestione che ha quasi distrutto un pezzo di storia del calcio inglese.