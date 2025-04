In particolar modo, l'inglese ha commentato in chiave ironica il gesto del tecnico del Fenerbahçe: "Non l'avevo ancora vista una cosa del genere, ma è davvero divertente. Ne parlavo proprio ieri, sono qui alle Maldive per un evento di coaching e un tifoso del Fenerbahçe mi ha detto che Mourinho deve andarsene per la troppa distanza col Galatasaray. Ho risposto che, per lui, è sempre colpa di altre persone, quindi mi chiedo perché se la sia presa con l'allenatore avversario. Qualunque sia la ragione, è ridicolo. Ha sempre un asso nella manica per distogliere l'attenzione dal Galatasaray. Forse sarebbe più adatto per la WWE. Di sicuro ha la teatralità giusta per quel mondo."