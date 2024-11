Si ritira Bafetimbi Gomis: il “leone” che terrorizzò un bambino in Premier League

Giunto alla soglia dei 39 anni, Bafetimbi Gomis ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. L'attaccante ex Kawasaki Frontale, rimasto senza club, ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo al termine di una carriera durata quasi due decenni. Con 273 gol realizzati in carriera, il francese passerà alla storia sicuramente come un attaccante di buon livello, ma soprattutto per il suo particolare modo di esultare. Il suo "leone" infatti è diventato iconico nel mondo del calcio, anche perché dopo essersi esibito in quest'esultanza, ha terrorizzato un bambino.