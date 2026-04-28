Diego Simeone torna al centro delle polemiche, questa volta per questioni che vanno oltre il campo da gioco. In Inghilterra, alla vigilia della semifinale di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid, si moltiplicano i sospetti sulle condizioni del terreno del Metropolitano. Secondo diversi media britannici, il tecnico argentino utilizzerebbe anche il campo come arma strategica, tra erba alta e irrigazione eccessiva per rallentare il gioco degli avversari. Il Mirror ha sintetizzato il concetto con un titolo ironico ma pungente, parlando di un Simeone “pain in the grass”, ovvero una vera 'seccatura' anche… sull’erba. Mancano ancora più di 24 ore alla sfida tra le due squadre, ma la tensione è già ai massimi livelli.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365

🚨🇬🇧 The Mirror's front cover: "Simeone, a pain in the grASS. Gunners fear more of dirty Diego's pitch tricks."



Note: The Mirror was the same outlet that labelled Atlético Madrid ‘Mad, Bad and Dangerous’ three years ago after their clash against Manchester City. pic.twitter.com/W5coCgprsn — Atletico Universe (@atletiuniverse) April 28, 2026

“Pain in the grass”: in Inghilterra attaccano Simeone

Lenon nascono oggi, ma affondano le radici in precedenti recenti. In particolare, viene citato il caso del, che dopo la sfida degli ottavi aveva lamentato un campo eccessivamente, ritenuto responsabile di diversi scivolamenti e difficoltà nel controllo del pallone. Un episodio che, secondo la stampa inglese, non sarebbe isolato. Anche il, attraverso il proprio allenatore Hansi, aveva evidenziato criticità simili, parlando di un’erba troppo alta che avrebbe finito per rallentare il ritmo della partita. Dettagli apparentemente marginali, ma che a questi livelli possono fare la. E Simeone lo sa bene.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

Live Streaming

Non mancano poi episodi singoli, come quello che aveva coinvolto il portiere Joan Garcia, inciampato su una piccola irregolarità del terreno durante una gara di coppa. Tuttavia, dal punto di vista regolamentare, l’Atletico Madrid risulta in linea con le norme UEFA. L’altezza dell’erba non può superare i 30 millimetri e deve essere uniforme, mentre l’irrigazione deve essere comunicata e completata generalmente un’ora prima del calcio d’inizio, pur lasciando margini di discrezione al club ospitante. In questo contesto, il confine tra strategia e scorrettezza resta sottile, alimentando sospetti e tensioni alla vigilia di una sfida già carica di pressione.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui