Il TAD dopo aver respinto il ricorso del Siviglia, è tornato sulla decisione riducendo la squalifica da 7 a 6 giornate. Dal club fanno sapere di non essere contenti e di continuare per vie legali per ridurre ulteriormente la sanzione.

Francesco Di Chio 13 marzo - 18:50

Il Siviglia ha reso noto che il Tribunale Amministrativo dello Sport - TAD la sigla in spagnolo - ha ridotto di una giornata la squalifica dell'allenatore Matias Almeyda. La sanzione passa quindi da 7 giornate a 6, con rientro previsto per la 31esima giornata.

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La squalifica di Almeyda — L'allenatore argentino era stato punito dal TAD dopo i fatti di Siviglia-Deportivo Alaves, finita 1-1. Almeyda ha ricevuto una delle sanzioni più pesanti nella storia del calcio spagnolo in quanto a giornate da saltare. La causa di questa lunga sospensione è da attribuire al comportamento del tecnico dopo essere stato espulso dall'arbitro.

Alla classica squalifica da cartellino rosso si sono aggiunte altre giornate, come le 3 per "atteggiamenti di disprezzo o mancanza di rispetto verso il corpo arbitrale". Ovviamente il club e l'argentino hanno subito gridato allo scandalo, ritenendo fuori misura la punizione da scontare. Una "injusticia total" l'ha definita l'ex centrocampista di Parma e Inter, con il club che si è schierato immediatamente dalla sua parte presentando ricorso al TAD. Ricorso che, in un primo momento, era stato respinto.

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Il TAD accorcia la pena — Il Tribunale Amministrativo è però tornato sui suoi passi e ha deciso di accettare il ricorso fatto dal Siviglia. Nella giornata di venerdì infatti il club ha comunicato che dal tribunale hanno deciso di ridurre la squalifica. Squalifica che da 7 giornate si riduce a 6. Chiaramente - fanno sapere dalla società - la squalifica è ancora ritenuta eccessiva, e l'idea è di continuare per vie legali con l'obiettivo di ridurre ulteriormente il numero di giornate nelle quali l'allenatore dovrà stare fuori. Se le cosè dovessero restare così, il rientro di Almeyda è previsto per la 31esima giornata. In quel weekend, che è quello dell'11-12 Aprile, la squadra andalusa incontrerà l'Atletico Madrid del CholoSimeone in casa, al Ramón Sánchez-Pizjuán.