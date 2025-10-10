L'emozionante video pubblicato dal Siviglia sui propri canali social per celebrare la donna

Michele Massa 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 12:09)

La storia del momento è sicuramente quella della giovane Pamela moglie di Marcão, difensore brasiliano del Siviglia. La donna pochi giorni fa ha sconfitto il cancro al seno dopo una lunghissima lotta. Nella giornata di ieri, il club spagnolo ha voluto omaggiare la ragazza, invitandola al centro sportivo regalandole una splendida sorpresa organizzata anche grazie all'aiuto del marito.

Visualizza questo post su Instagram

Pamela omaggiata dal Siviglia, quanta emozione per la moglie di Marcão — Con un video pubblicato sui propri canali social, il club spagnolo ha voluto omaggiare Pamela durante gli allenamenti. Tra gli organizzatori della sorpresa c'è anche il marito Marcão, figura simbolo nella lotta della giovane ragazza, come testimoniato dalla stessa nelle proprie storie social. Un lungo applauso alla sua entrata in campo e poi una maglia dedicata, un piccolo gesto a sottolineare la vicinanza del club alla vicenda.

Visualizza questo post su Instagram

Tanta la felicità e la commozione per Pamela che non ha nascosto le lacrime. Il male è stato sconfitto, a seguito di una lotta estenuante, fatta di momenti durissimi e altri di svago con la famiglia e con le persone che l'hanno aiutata a tenere la testa alta nelle difficoltà e nella paura.

La donna negli scorsi mesi tramite i suoi canali social ha voluto raccontare tutti i delicati momenti di questa lunga battaglia, diventando una sorta di punto di riferimento per tantissime persone. La moglie del calciatore ha ammesso di voler essere un volto per la lotta al cancro al seno e nei prossimi mesi saranno previste una serie di attività con lei protagonista, per la sensibilizzazione a questo tema.