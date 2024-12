Slot: “Chiesa? Se non giochi da 5-6 mesi è difficile per un allenatore”

Slot è tornato a parlare della situazione di Federico Chiesa. Le parole dell'allenatore del Liverpool in conferenza stampa

Enrico Pecci Redattore 13 dicembre - 15:12

Si avvicina il ritorno in campo di Federico Chiesa? Nella conferenza stampa pre Liverpool-Fulham di Premier League, Arne Slot è tornato a parlare dell'attaccante ex Juventus. L'esterno sta per tornare a disposizione dei Reds, ma il messaggio del tecnico è piuttosto chiaro: per Chiesa sarà difficile ritrovare minuti ed uno spazio importante in questo Liverpool.

Slot su Chiesa: "Ha bisogno di giocare, ma è difficile inserirlo" — L'allenatore ha parlato così: "Quello di cui ha bisogno è giocare, il problema è che se non giochi da cinque o sei mesi a volte è difficile per un allenatore dargli i suoi primi minuti, perché non sai esattamente cosa aspettarti. Sì, lo vedo sul campo di allenamento, ma l’ideale sarebbe vederlo in un’amichevole durante la settimana, o in una partita dell’Under 21 o qualcosa del genere. Ma questa non è la nostra situazione, giochiamo così tante partite. Quindi forse la partita contro il Southampton potrebbe essere un buon momento per lui per ottenere qualche minuto di gioco e poi sapremo un po’ meglio cosa possiamo aspettarci da lui".

Il livello del Liverpool, almeno per il momento, frena il rientro di Chiesa: "Se hai solo sessioni di allenamento, non è la stessa cosa del tempo di gioco. Hai bisogno di tempo di gioco per raggiungere determinati livelli di forma fisica. Però se stai gareggiando per il campionato e gareggiando in Champions League, non è sempre facile trovare questi minuti - ha concluso Slot - a meno che a volte non siamo in vantaggio 4-0 o 5-0, ma per tutta la stagione penso che sia successo solo una volta".

Chiesa torna col Fulham? L'annuncio di Slot — L'allenatore del Liverpool non ha ancora deciso sulla convocazione di Chiesa già per il Fulham: "Lui e Diogo Jota disponibili? Penso che siano disponibili. Abbiamo ancora una sessione di allenamento da fare. Federico è mancato parecchio, per molto tempo, è stato malato la scorsa settimana. Dobbiamo aspettare e vedere come sta esattamente. Forse Diogo è in squadra, forse anche Federico, ma dipende dai numeri che abbiamo".

Dichiarazioni, quelle del tecnico dei Reds, che fanno seguito alle parole rilasciate nelle scorse settimane su Federico Chiesa. L'esterno italiano rischia di trovare poco spazio anche nella seconda parte di stagione, come ammesso dallo stesso Slot: "È piuttosto semplice spiegarla, anche se certamente è un problema complesso. Federico ha saltato l'intera preparazione del pre-campionato e poi è arrivato in un campionato dove l'intensità è più alta rispetto alla Serie A. Abbiamo appena incontrato due squadre italiane, quindi ora posso affermarlo con sicurezza. Questo rende difficile per lui fare il passo necessario per raggiungere i livelli di intensità del resto della squadra. Questo non ha molto a che fare con il campionato italiano o la Premier League, è più dovuto al fatto che ha perso un pre-campionato completo ed è difficile per ogni giocatore, quando ci sono costantemente partite, portarli ai livelli a cui siamo arrivati".

Slot è sempre stato piuttosto netto su Chiesa: "È una grande delusione per luiche entri ed esca continuamente dagli allenamenti. Mi dispiace per lui, ma ha firmato un contratto a lungo termine, quindi vedremo cosa ci darà una volta che sarà in forma. Al momento, sfortunatamente, è stato solo una o due volte tra i titolari e non di più".

