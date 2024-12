Slot è tornato a parlare del futuro di Momo Salah dopo le dichiarazioni dell'egiziano. La battuta sulla situazione del Manchester City

"Per il momento questa è stata l'ultima partita che ho giocato con il Liverpool contro il Manchester City ad Anfield, quindi volevo solo godermela". Le ultime dichiarazioni di Momo Salah, rilasciate dopo la vittoria sui Citizens, hanno fatto nuovamente rumore. La stella egiziana è ancora in scadenza di contratto a giugno e non ha raggiunto un accordo per il rinnovo con i Reds. Sul caso è intervenuto anche Slot.

Slot torna sul futuro di Salah: la risposta in conferenza del tecnico del Liverpool — Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Newcastle-Liverpool, Arne Slot ha scherzato sulle parole di Salah: "Forse Mo sa di più sui 115 capi di accusa, quindi si aspetta che non saranno in Premier League la prossima stagione. Io me li aspetto in Premier League. Scherzo, ripeto: scherzo". L'allenatore ci scherza su prima di rispondere seriamente: "La risposta noiosa è sempre la stessa. Non è questa la sede per parlare del contratto di Salah e forse ho già detto troppo con la battuta che ho appena fatto, che probabilmente finirà sui titoli dei giornali".

Liverpool, Slot: "A causa degli infortuni di Chiesa non abbiamo un sostituto di Salah" — Slot è poi tornare a parlare anche della situazione di Federico Chiesa, che sta costringendo Salah agli straordinari: "Forse è vero che dipendiamo troppo da lui, che lo stiamo spremendo un po’. Ma a causa degli infortuni di Chiesa non abbiamo veramente un sostituto di Salah".

Infine, sul vantaggio in Premier League: "Per noi non è una cosa così speciale essere primi in Premier o in Champions League. Questo club, questa squadra, questi giocatori sono abituati al fatto di essere primi in classifica o di competere per ogni trofeo. L’aver sperimentato questo aiuta. Sanno anche che è una stagione lunga e che per vincere il campionato contro Chelsea, Arsenal e Manchester City tutti dobbiamo essere così per 9 o 10 mesi".