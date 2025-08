Sonderjyske, Soulas migliore in campo e riceve… 55 kg di patate

Nel Nord Europa, i premi per i calciatori che vengono scelti come Man of the Match sono particolari e diversi da quelli che si danno in Serie A

Jacopo del Monaco 4 agosto 2025 (modifica il 4 agosto 2025 | 09:22)

Maxime Soulas gioca con i danesi del Sonderjyske e ha vinto 55 chili di patate in quanto migliore in campo. Ciò è successo al termine della partita tra la sua squadra ed il Nordsjælland, valevole per la terza giornata della Superliga, la massima competizione danese. I padroni di casa hanno vinto 3-2 e Soulas, che gioca come difensore centrale, al 10° minuto ha segnato la rete che ha sbloccato la partita.

Sonderjyske, Soulas si porta a casa le patate — In campionati come la Serie A, la Premier League o la Liga spagnola, i giocatori ricevono come premio di Man of the Match una piccola coppa, solitamente sponsorizzata, che possono esporre a casa. Il nostro campionato, per il premio di migliore in campo, collabora con Panini, casa editrice famosa per i fumetti e per le figurine, soprattutto quelle dei calciatori.

Da qualche mese, i Paesi dell'Europa del Nord hanno messo in mostra il loro essere diversi anche nell'assegnare i premi Man of the Match. In Eliteserien, massima competizione norvegese, ad aprile il portiere del Bryne Jan de Boer ha ricevuto 4 scatole di uova, mentre un altro ha ottenuto un agnello. La settimana scorsa, un altro loro giocatore è stato ricompensato con 40 confezioni di farina d'avena, 100 uova e 20 litri di latte. Sempre ad aprile ed in Norvegia, un giocatore del Varhaug ha ottenuto un maiale macellato di 22,6 kg come premio di Man of the Match.

Ieri pomeriggio, in Danimarca, si sono giocate le quattro partite che hanno chiuso la terza giornata della Superliga. Una di questa era Sonderjyske contro Nordsjælland, svolta presso il Sydbank Park di Haderslev. I padroni di casa hanno conquistato la vittoria vincendo 3-2 e Maxime Soulas segnato la rete del momentaneo 1-0. Al termine della partita, i tifosi hanno scelto come migliore in campo proprio il difensore centrale francese, il quale ha ricevuto il premio da GroundHopping Tours, sponsor della partita. Grazie alla sua prestazione, Soulas ha portato a casa la bellezza di 55 kg di patate appena scavate.