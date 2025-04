In Norvegia , un calciatore del Varhaug ha ricevuto come premio di migliore in campo un maiale . Il Paese che ha dato i natali a giocatori di ottimo livello come Ødegaard dell' Arsenal e l'ex Milan Jens Petter Hauge , ora al Bodo/Glimt , si rende protagonista anche grazie a queste particolarità.

Un premio molto particolare

Da qualche anno a questa parte, i vari campionati assegnano il premio di migliore in campo dopo una partita. Nei Paesi più importanti, come l'Italia, la Spagna e l'Inghilterra, i calciatori ricevono una piccola coppa che possono portare a casa in modo tale da metterla in esposizione. Tra i campi di calcio della Norvegia, invece, i premi per il man of the match sono altri e, soprattutto, sono molto particolari. Circa due settimane fa, infatti, abbiamo parlato delle quattro scatole di uova che il portiere del Byrne Jan de Boer ha ricevuto come premio di migliore in campo nonostante la sconfitta di misura contro il Bodo/Glimt. Sui social, questo riconoscimento è diventato virale e gli Stati Uniti sono stati presi di mira in maniera ironica, visto che quel prodotto varrebbe tanto a causa dell'aviaria.