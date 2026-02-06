La RFEF ha sorteggiato gli incontri validi per le semifinali della coppa nazionale spagnola: il Barcellona iridato parte favorito, ma il nuovo Atletico di Lookman e le squadre basche non sembrano voler mollare facilmente il trofeo.

Pietro Rusconi Redattore 6 febbraio - 17:59

Con la straripante vittoria dell'Atletico Madrid sul Real Betis, si concludono così i quarti di finale di Copa del Rey. La competizione nazionale spagnola infatti entra nella fase più calda del tabellone. Il sorteggio da parte della RFEF ha donato così due semifinali di alto livello e di grande importanza simbolica. Le date delle semifinali saranno le seguenti: 11 Febbraio l'andata e 4 Marzo il ritorno.

Da una parte ci sarà uno dei classici spagnoli degli ultimi dieci anni, ovvero l'eterna sfida fra l'Atletico di Simeone e il Barcellona. Dall'altra parte invece, si affronteranno le due squadre basche per eccellenza: Real Sociedad contro Athletic Bilbao. I vincitori delle due sfide si contenderanno il titolo nazionale durante il weekend del 18-19 Aprile, al Benito Villamarin, stadio del Betis Siviglia. Le date delle semifinali saranno le seguenti: 11 Febbraio l'andata e 4 Marzo il ritorno.

Copa del Rey, i risultati dei quarti di finale — I quarti di finali non hanno regalato sorprese come accaduto durante gli ottavi. Tutte le favorite sono risultate vincenti alla fine degli scontri diretti. Il Barça non ha avuto problemi ad eliminare la cenerentola Albacete, la squadra che ha eliminato il Real Madrid nel turno precedente. Le reti di Lamine Yamal e del capitano Araujo hanno portato i campioni in carica ad essere sopra di 2-0 al 60', rendendo superflua la rete di Javi Moreno all'87'.

I colchoneros, prossimi avversari dei blaugrana, hanno mostrato una grande qualità contro la squadra che avrebbe potuto giocare la finale in casa propria. L'Atletico Madrid ha così vinto 5-0 contro il Real Betis, grazie anche alla grande prestazione del neo arrivato Ademola Lookman, autore di 1 gol e 1 assist. Le restanti reti sono state marcate da Hancko, Thiago Almada, Giuliano Simeone e l'eterno Antoine Griezmann.

Dall'altre parte del tabellone invece ci sarà il derby dei Paesi Baschi. L'Athletic Club ha strappato il pass per la semifinale grazie alla rete della leggenda biancorossa Inaki Williams a tempo quasi scaduto (96'). Il Valencia era riuscito a pareggiare il match con l'ex Roma Umar Sadiq (autore dell'autogol che ha portato i baschi in vantaggio), ma successivamente, nonostante un rigore fallito dal Bilbao con Jauregizar, non è riuscito a difendere il pareggio.

Infine, la Real Sociedad ha faticato contro l'Alaves ma ha portato a casa la partita per 3-2. La squadra di Pellegrino Matarazzo continua così la striscia di imbattibilità nata con l'arrivo del tecnico statunitense. Dopo il pareggio con l'Atletico e la vittoria col Barça in Liga, ecco un altro grande risultato per la squadra basca. I biancoazzurri hanno dovuto riagguantare il match per 2 volte grazie al solito Oyarzabal, alla rete di Guedes e al gol finale di Oskarsson. Per l'Alalaves le reti sono state segnate da Rebbach e dalla punta Toni Martinez.