La squadra di de la Fuente ha raggiunto la finale subendo un solo gol, un record detenuto in precedenza solo da Olanda, Brasile e Italia
Mondiali, la Spagna batte la Francia e vola in finale: la gioia al fischio finale
Come si dice "il migliore attacco è la difesa". Ebbene, sembra proprio che questo concetto la Spagna di Luis de La Fuente l'abbia capito benissimo. Grazie al 2-0 inflitto alla Francia, che aveva il migliore attacco del Mondiale, gli iberici sono tornati a disputare una finale dopo 16 anni dove sfideranno la vincente tra Inghilterra-Argentina, in programma stasera. Grazie al successo contro Mbappé e compagni, inoltre, le Furie Rosse arrivano ad eguagliare uno storico record.
Spagna, un muro difensivo: le Furie Rosse nella storiaLa Spagna non si è limitata solo ad arrivare in finale ma lo ha fatto anche con una delle prestazioni difensive più solide degli ultimi tempi. Neanche la Francia, giunta alla semifinale con ben 16 reti realizzate, è riuscita a scalfire il muro delle Furie Rosse. In sette partite gli iberici hanno visto il pallone finire alla spalle di Unai Simon una sola volta, ovvero negli ottavi di finale contro il Belgio, vinto poi 2-1 dai ragazzi di de La Fuente. Si tratta di un dato statistico molto importante.
Pues al final vamos a vivir un...— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026
¡¡𝗩𝗘𝗥𝗔𝗡𝗢 𝗘𝗡 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗬𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗥𝗞!! #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/vwy3Peh3ZK
Nella storia quasi centenaria del Mondiale prima della Spagna solo tre squadre ci erano riuscite: Olanda (1974), Brasile (2002) e Italia (2006). Di queste tre squadre solo i Tulipani alla fine non sono riusciti a sollevare il trofeo. Nell'edizione del 1974, in Germania, il calcio totale di Johan Cruijff e compagni fu neutralizzato proprio nell'ultimo atto dalla Germania Ovest padrona di casa che vinse la finale in rimonta per 2-1. Prima di quella partita, solo la Bulgaria era riuscita a segnare agli olandesi: su rigore nella fase a gironi.
28 anni dopo fu la volta del Brasile di Luiz Felipe Scolari che raggiunse la finale (edizione svolta in Corea e Giappone) dopo aver subìto un solo gol, segnato dal turco Hasan Sas nella fase a gironi. La solidità difensiva permise alla Selecao di avere la meglio sulla Germania e di laurearsi campioni del mondo per la quinta volta. Anche l'Italia di Marcello Lippi, 4 anni dopo, giunse all'atto conclusivo dopo aver incassato una sola rete, o meglio un'autorete di Zaccardo. In finale gli azzurri batterono la Francia dopo la sfida dei tiri dal dischetto. Ora la Roja proverà a diventare la terza squadra nella storia a concludere il Mondiale con la vittoria dopo essere arrivata in finale con una sola rete subìta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA