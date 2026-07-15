Come si dice "il migliore attacco è la difesa". Ebbene, sembra proprio che questo concetto la Spagna di Luis de La Fuente l'abbia capito benissimo. Grazie al 2-0 inflitto alla Francia, che aveva il migliore attacco del Mondiale, gli iberici sono tornati a disputare una finale dopo 16 anni dove sfideranno la vincente tra Inghilterra-Argentina, in programma stasera. Grazie al successo contro Mbappé e compagni, inoltre, le Furie Rosse arrivano ad eguagliare uno storico record.

Spagna, un muro difensivo: le Furie Rosse nella storia

Pues al final vamos a vivir un...



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La Spagna non si è limitata solo ad arrivare in finale ma lo ha fatto anche con una delle prestazioni difensive più solide degli ultimi tempi. Neanche la, giunta alla semifinale, è riuscita a scalfire il muro delle Furie Rosse. In sette partite gli iberici hanno visto il pallone finire alla spalle di Unai, ovvero negli ottavi di finale contro il, vinto poi 2-1 dai ragazzi di de La Fuente. Si tratta di un dato statistico molto importante.

Nella storia quasi centenaria del Mondiale prima della Spagna solo tre squadre ci erano riuscite: Olanda (1974), Brasile (2002) e Italia (2006). Di queste tre squadre solo i Tulipani alla fine non sono riusciti a sollevare il trofeo. Nell'edizione del 1974, in Germania, il calcio totale di Johan Cruijff e compagni fu neutralizzato proprio nell'ultimo atto dalla Germania Ovest padrona di casa che vinse la finale in rimonta per 2-1. Prima di quella partita, solo la Bulgaria era riuscita a segnare agli olandesi: su rigore nella fase a gironi.

ELCHE, SPAGNA - 11 OTTOBRE: Yeremy Pino della Spagna festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Ferran Torres durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Spagna e Georgia allo stadio Manuel Martinez Valero l'11 ottobre 2025 a Elche, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

28 anni dopo fu la volta del Brasile di Luiz Felipe Scolari che raggiunse la finale (edizione svolta in Corea e Giappone) dopo aver subìto un solo gol, segnato dal turco Hasan Sas nella fase a gironi. La solidità difensiva permise alla Selecao di avere la meglio sulla Germania e di laurearsi campioni del mondo per la quinta volta. Anche l'Italia di Marcello Lippi, 4 anni dopo, giunse all'atto conclusivo dopo aver incassato una sola rete, o meglio un'autorete di Zaccardo. In finale gli azzurri batterono la Francia dopo la sfida dei tiri dal dischetto. Ora la Roja proverà a diventare la terza squadra nella storia a concludere il Mondiale con la vittoria dopo essere arrivata in finale con una sola rete subìta.