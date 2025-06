Spagna, Morata ed il possibile addio: “Non so se tornerò a settembre”

Il Portogallo, ieri sera, ha vinto la sua seconda Nations League dopo aver battuto ai rigori la Spagna Campione d'Europa in carica. Ai tempi regolamentari, il risultato diceva 2-2 : Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo per i portoghesi; Martin Zubimendi e Mikel Oyarzabal per gli spagnoli. Alvaro Morata, attaccante del Galatasaray in prestito dal Milan , ha fatto il suo ingresso in campo nei supplementari, precisamente al minuto 111. Ai calci di rigore, proprio lui, con la fascia da capitano, ha deciso il match sbagliando il suo tiro dal dischetto, parato da Diogo Costa . L'errore dell'ex Juventus è stato così determinante per il trionfo dei portoghesi.

Morata: "Ho tirato male il rigore"

Al termine della partita, Morata ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita: "Mi dispiace per i miei compagni, ma fa parte della vita. Ringrazio il mister per le sue parole. Ho tirato male il rigore, avrei potuto fare meglio ma non posso farci niente. Sono arrabbiato, avrei voluto piangere anche se non l'ho fatto. I miei figli erano in tribuna, e nella vita bisogna imparare. L'anno scorso abbiamo vinto, oggi devo vivere un momento difficile". In seguito, ha fatto capire che potrebbe lasciare la Nazionale: "Penso solo a quello che è successo oggi ma è possibile che non tornerò a settembre". Infine, ha parlato di Lamine Yamal:"Per me è stata una prestazione di alto livello da parte di Lamine e di tutta la nazionale. Ovviamente le opinioni sono diverse dopo i calci di rigore. Siamo molto fortunati ad averlo in campo per la Spagna".