Spagna, Santi Denia chiude un ciclo con l’U21: Raul si prepara al debutto da CT

La leggenda del Real è pronto ad assumere questo nuovo incarico

Federico Grimaldi 23 giugno - 16:59

Dopo 14 anni alla guida delle selezioni giovanili spagnole, Santi Denia ha detto addio alla Roja per iniziare una nuova avventura in Qatar. Con lui si chiude un ciclo straordinario, fatto di titoli europei e trionfi olimpici, che ha rilanciato il vivaio spagnolo ai vertici del calcio mondiale. Ora il testimone potrebbe passare a Raul González Blanco, leggenda del Real Madrid e nome forte per la panchina dell’Under 21.

Spagna U21, fine di un’era: Denia lascia dopo 14 anni, Raul pronto a raccoglierne l’eredità — La RFEF si prepara ad aprire un nuovo capitolo per la sua Under 21. Dopo oltre un decennio da protagonista, Santi Denia ha ufficializzato il suo addio alla guida delle selezioni giovanili per trasferirsi in Qatar. Tecnico storico, il suo palmarès parla da solo: Europeo vinto con l’Under 17, trionfo con l’Under 19 e, soprattutto, la medaglia d’oro olimpica conquistata a Parigi. Una leadership silenziosa ma efficace, che ha formato intere generazioni di talenti. La federazione era già a conoscenza della sua decisione, nonostante le dichiarazioni prudenti rilasciate durante l’Europeo in Slovacchia.

Per sostituirlo, il nome in cima alla lista è quello di Raul González Blanco. Dopo l’esperienza con il Real Madrid Castilla, l’ex numero 7 della Roja - 102 presenze, 44 gol in nazionale - è considerato il candidato ideale: conosce profondamente il settore giovanile e incarna il modello federale avviato da Hierro nel 2008. Raul, seguito anche da alcuni club tedeschi, vede nell’U21 una tappa chiave del suo percorso in panchina, con l’obiettivo di arrivare un giorno alla guida della nazionale maggiore. Il nuovo corso partirà ufficialmente a settembre, con le qualificazioni all’Europeo 2027 (contro Albania e Serbia) e la corsa per un posto ai Giochi di Los Angeles 2028.