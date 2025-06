Spagna vs Francia, il Portogallo attende: il pronostico di DDD

Il nostro parere su come finirà la partita di stasera tra i Blues e le Furie rosse

Federico Grimaldi 5 giugno - 11:00

Due potenze del calcio europeo pronte a sfidarsi in una semifinale che sa già di finale anticipata. Spagnae Francia si ritrovano faccia a faccia nella Final Four di Nations League, in programma domani sera, con l’ambizione di alzare un trofeo che conta sempre di più. Da una parte la freschezza e il talento puro delle nuove gemme della Roja, dall’altra l’esperienza e la potenza offensiva dei Bleus. Una sfida dal pronostico apertissimo, in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Spagna vs Francia, i precedenti — Spagna e Francia si sono affrontate 36 volte nella loro storia, con un bilancio che sorride leggermente alla Roja: 16 vittorie spagnole contro le 13 dei Bleus, mentre 7 sono stati i pareggi. L’ultimo precedente è freschissimo e parla chiaro: all’Europeo del 2024, la Spagna si è imposta 2-1 in una gara ricca di emozioni e qualità, mettendo in mostra un calcio brillante e spietato. Ma la storia recente racconta anche della finale di Nations League 2021, vinta invece dalla Francia per 2-1, con un gol decisivo di Mbappé tra le polemiche. Un duello che si rinnova spesso nei grandi appuntamenti e che promette, anche questa volta, scintille.

I giocatori chiave — In una semifinale così attesa, saranno le stelle a dover illuminare il cammino delle due nazionali. La Spagna si affida al talento precoce di Lamine Yamal, già protagonista con giocate da veterano nonostante i suoi 17 anni, e alla velocità di Nico Williams, capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni brucianti. In mezzo al campo, l’equilibrio e la visione di gioco di Fabián Ruiz saranno determinanti per innescare l’attacco.

Dall’altra parte, la Francia risponde con il suo fuoriclasse indiscusso, Kylian Mbappé, leader tecnico e carismatico, pronto a fare la differenza nei momenti chiave. Occhi puntati anche su Michael Olise, la grande novità offensiva dei Bleus, e sul dinamismo di Koné, che in mediana dovrà contrastare il palleggio spagnolo. È una sfida di stili, ma soprattutto una sfida tra fuoriclasse.

Le probabili formazioni — La sfida tra Spagna e Francia promette di essere una partita ricca di emozioni, con due squadre dal grande talento che si affrontano in una competizione di alto livello. Entrambi i tecnici, Luis de la Fuente per la Spagna e Didier Deschamps per la Francia, sono pronti a schierare formazioni che combinano esperienza e gioventù, cercando di sfruttare al meglio le caratteristiche dei loro giocatori.

Per la Spagna, De la Fuente potrebbe optare per un modulo equilibrato, con Unai Simón come portiere, sostenuto da una difesa composta da Pedro Porro, Pau Cubarsi, Le Normand e Cucurella. A centrocampo, Fabián Ruiz e Pedri saranno le pedine chiave per il possesso palla e la creazione di gioco. In attacco, l'energia e la velocità di Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams si uniranno alla presenza fisica e esperienza di Álvaro Morata, pronto a finalizzare le azioni offensive.

D'altro canto, la Francia di Deschamps scenderà in campo con un sistema che sfrutta la potenza e la velocità dei suoi giocatori. Maignan sarà il portiere, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Gusto, Konaté, Lucas Hernandez e Digne. A centrocampo, Tchouaméni, Kone e Rabiot avranno il compito di dare equilibrio alla squadra, con l'obiettivo di recuperare palla e supportare la fase offensiva. In attacco, la Francia schiera uno dei tridenti più temibili al mondo, con Olise, Mbappé e Dembélé, pronti a creare pericoli costanti alla difesa spagnola.

Spagna (Allenatore: Luis de la Fuente):Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Le Normand, Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata.

Francia (Allenatore: Didier Deschamps):Maignan; Gusto, Konaté, Lucas Hernandez, Digne; Tchouaméni, Kone, Rabiot; Olise, Mbappé, Dembélé.

Spagna vs Francia, il pronostico di DDD — Quello che ci aspettiamo da questa sfida è lo spettacolo. Da due squadre che propongono un calcio offensivo e di qualità non possiamo che pretendere tante reti ed emozioni. Il fatto che si giochi a Stoccarda potrebbe dare un vantaggio alla Spagna, ma la Francia ha già dimostrato di saper superare un certo tipo di difficoltà. Occhi come sempre rivolti ai possibili marcatori, con Kylian Mbappé e Álvaro Morata in evidenza. Dovessimo pensare a un risultato esatto, non potremmo che sperare che si vada ai tempi supplementari: il pronostico è di 2-2.