Spagna-Francia, la top XI combinata per una formazione da sogno

Dalla classe di Yamal alla solidità difensiva di Konaté: tra "les Bleus" e la "Roja" c'è tutto quello che serve per costruire una formazione degna di un all-star game

Francia e Spagna sono due delle nazionali più forti al mondo. In vista della semifinale di Nations League, in cui le due squadre si affronteranno, ecco la formazione ipotetica combinando i giocatori a disposizione.

Partiamo dall’estremo difensore. Tra Maignan e Unai Simon la concorrenza è serrata, soprattutto perché entrambi sono portieri moderni, bravi tra i pali ma anche con i piedi. La scelta ricade però sul francese del Milan, che ha qualcosa in più in termini di reattività e tuffo. Il numero uno della formazione combinata è lui.

I due centrali sono Konaté e Cubarsì . Si tratta di una coppia giovane ed esplosiva, che fa della forza fisica il suo pregio. Entrambi, soprattutto Cubarsì, sono ancora abbastanza grezzi per il livello a cui si trovano, ma tutti e due hanno grandi margini di miglioramento. A destra, vista l’assenza di Koundé infortunato, che altrimenti sarebbe stato senza dubbio presente, c’è Pedro Porro . Si tratta del punto debole forse di questa formazione, ma lo spagnolo ha dimostrato comunque buoni doti di spinta ed è un discreto giocatore.

Il centrocampo e l'attacco sono senza eguali

Nel centrocampo a tre il vertice basso è Aurelien Tchouameni. Il giocatore del Real Madrid è un mediano davvero di gran livello, che trova spazio anche per l’assenza di Rodri. Le due mezzali sono entrambe spagnole: Pedri e Fabian Ruiz. Parliamo di una coppia tecnicamente fortissima, in grado di muovere la palla come poche altre al mondo. Il secondo, inoltre, è fresco vincitore della Champions League, mentre il primo ci è andato vicino, consolandosi però con la vittoria di Liga e Coppa del Re.