A dieci anni dal ritiro, Ronaldinho continua a seguire da vicino il calcio internazionale e, in particolare, il suo ex club, il Paris Saint-Germain. Intervistato da L’Équipe, l’ex fuoriclasse brasiliano ha voluto celebrare uno dei protagonisti assoluti della stagione parigina: Ousmane Dembélé. L’ex Barcellona e campione del mondo 2002 ha espresso parole di grande ammirazione per l’esterno francese, protagonista di una stagione straordinaria con 32 gol in 40 partite.

“Mi piace molto Dembélé. È sconcertante, inventa, provoca. Ha uno stile un po’ brasiliano. È spesso illeggibile per chi lo marca, e soprattutto segna tanti gol”, ha dichiarato Ronaldinho, sottolineando come il numero 10 del PSG abbia saputo reinventarsi dopo un periodo altalenante, diventando un elemento chiave nella squadra di Luis Enrique . Secondo il fuoriclasse brasiliano, il ruolo diverso rispetto a quello ricoperto negli anni passati al Barcellona o nelle prime stagioni parigine ha permesso a Dembélé di esplodere definitivamente.

Ammirazione anche per l'amico Mbappé

Ronaldinho non si è limitato a parlare di Dembélé. Ha espresso anche il suo affetto per Kylian Mbappé, passato quest’anno al Real Madrid: “È uno dei giocatori che più mi piacciono. È un grande amico e lo rispetto molto anche per quello che fa fuori dal campo. È arrivato in un club storico dove può raggiungere grandi traguardi.” L’ex numero 10 ha anche ironizzato sulle somiglianze tra le loro carriere: “Dopo Parigi, anche lui è andato in Spagna… anche se in un altro club!” ha dichiarato sorridendo.