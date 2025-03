Speranza per Pedro Severino: riscontrati segnali di attività cerebrale

Le condizioni di Pedro Severino e il sostegno di amici ed ex-compagni

Severino era entrato nel protocollo di 24 ore per confermare l'assenza di attività cerebrale. Tuttavia, secondo quanto riporta l'ultimo aggiornamento proveniente dall'ospedale di Ribeirao Preto, dove il calciatore è stato trasferito, qualcosa è cambiato. In base agli ultimi riscontri dell'equipe medica condotta dal dottor Gil Texeira, i dati clinici lasciano uno spiraglio, con dei segnali di attività cerebrale. Il calciatore resta comunque in terapia intensiva e, tra oggi e domani, i medici condurranno ulteriori esami per determinare la situazione, definita grave ma stabile.