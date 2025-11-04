L'ex Juventus ha parlato della sua esperienza all'Alaverde. Arrivato nel 2011 con grandi aspettative, alla fine il bulgaro non riuscì a lasciare il segno ma nonostante tutto conserva bei ricordi del Portogallo.

Mattia Celio Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 13:02)

Arrivato allo Sporting Lisbona con grandi premesse, l'esperienza alla fine, ai fini dei risultati, è stata tutt'altro che memorabile. Tuttavia, Valeri Bojinovconserva grandi ricordi nella sua breve permanenza all'Alaverde. Proprio il giocatore bulgaro, in un'intervista rilasciata ad A Bola, ha colto l'occasione per parlare di quel periodo e, soprattutto, per chiedere scusa alla tifoseria dei Leões.

Sporting Lisbona, Bojinov e quel rigore: "Voglio chiedere scusa ma ho grandi ricordi in Portogallo" — Era il 6 luglio di ben 14 anni fa quando Valeri Bojinov lasciò il Parma per trasferirsi in Portogallo. L'affare, come ricordiamo, portò nella casse degli emiliani 2,6 milioni di euro (clausola da 25 milioni) più il cartellino di Jaime Valdes. Il classe '86, con un passato nella Juventus e nel Manchester City, fu accolto con grande calore dai tifosi portoghesi, convinti di aver portato all'Alaverde il nuovo bomber. Purtroppo ogni aspettativa è andata in frantumi nel giro di pochi mesi. Precisamente in quel maledetto 19 gennaio 2012.

Durante la sfida casalinga di Coppa di Lega contro la Moreirense, Jeffren aveva conquistato un rigore che avrebbe potuto regalare la vittoria ai Leoni nei minuti di recupero. Il cileno Matias Fernandez si apprestava a segnare, ma il bulgaro non glielo permise tanto da creare un furioso alterco con il compagno. Alla fine fu il bulgaro a tirare ma incredibilmente si fece ipnotizzare dal portiere. Quel rigore segnò di fatto la fine della sua avventura all'Alaverde, tanto che pochi giorni dopo venne ceduto in prestito con riscatto al Lecce, dove aveva già militato dal 2001 al 2005.

In un'intervista rilasciata ad A Bola, l'ex giallorosso è tornato a parlare di quel breve periodo con la maglia dello Sporting Lisbona dove, in primo luogo, ha spiegato cosa non ha funzionato: "Quando sono arrivato a Lisbona pensavo che sarebbe stato molto più facile, ma purtroppo non è stato così. Ho sottovalutato la situazione e non l'ho affrontata con rispetto e dignità". E su quel rigore, che non avrebbe dovuto tirare: "Tutti commettiamo errori. L'importante è capirli e riconoscerli. Se ho offeso qualcuno, soprattutto i tifosi, ora è il momento di scusarsi. Al club e ai tifosi auguro tutto il meglio, con il cuore e con l'anima".

Nonostante l'avventura all'Alaverde non sia stata entusiasmante, Bojinov ha dichiarato di avere comunque bei ricordi: "È stato un onore giocare in una delle squadre più mediatiche del Portogallo, con tifosi fantastici - continua l'ex Parma - Lisbona è una città incredibile, il clima è meraviglioso, soleggiato. Devo solo ringraziarvi per i momenti meravigliosi in Portogallo e, in particolare, per l'incredibile gente". Con i lusitani, alla fine, tra campionato e varie coppe europee e nazionali ha totalizzato 16 presenze e segna 3 reti.