Il singolare episodio è avvenuto nei minuti di recupero del secondo tempo, in uno degli ultimi assalti degli avversari

Filippo Montoli 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 11:20)

Il Valladolidsupera il Granada 2-1 nel posticipo di LaLiga 2 anche grazie a una furbata di Ivan Alejo. Il terzino dei biancoviola ha provocato l'espulsione di Diego Hormigo baciandolo. L'avversario era entrato pochi minuti prima per difendere il momentaneo 1-1. Dopo la vittoria del suo Valladolid, Alejo ha scherzato ai microfoni della stampa spagnola: "Sono molto affettuoso. I miei compagni me lo dicono sempre".

Valladolid, Alejo ironizza sull'espulsione: "Il calcio non è per gli stupidi" — Un Valladolid in difficoltà è riuscito a strappare 3 punti fondamentali per la corsa ai playoff. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio, la squadra di Guillermo Almada ha ribaltato il risultato nella ripresa. Decisivi i gol di Ndiaye al 59esimo e di Chuky su rigore all'88esimo. Ma a fare notizia è soprattutto l'espulsione di Hormigo, avvenuta all'ultimo minuto di recupero. Il cartellino rosso per condotta violenta è stato provocato da un bacio di Ivan Alejo.

Il terzino del Valladolid, a palla lontana, ha prima trattenuto l'avversario, per poi baciarlo sulla testa. Il difensore del Granada, già molto nervoso, ha quindi colpito Alejo all'altezza del collo. Il direttore di gara ha visto tutto e non c'è stato bisogno dell'intervento del Var. Nel post-partita, il calciatore dei biancoviola ha spiegato perché lo ha fatto: "Era molto nervoso e sapevo che sarebbe bastato poco per fargli perdere il controllo".

Alejo ha concluso l'intervista dicendo che nel calcio "bisogna saper trarre vantaggio da tutto e alla fine sono stato più intelligente. Penso che il calcio sia per gli intelligenti, non per gli stupidi". La vittoria ha portato il Valladolid al settimo posto, un punto dietro alla zona playoff. Il Granada rimane invece in quart'ultima posizione con soli 11 punti in 12 partite. La sconfitta di lunedì ha messo fine a una striscia di 5 gare di campionato di imbattibilità.